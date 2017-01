Le 15 février, le Parlement européen va voter le CETA à Strasbourg.

Un départ collectif depuis Bruxelles est organisé pour rejoindre la mobilisation à Strasbourg et soutenir les camarades français-e-s. Le départ est prévu le 14 février après-midi et le retour le 15 février tard au soir. Un logement collectif est prévu sur place. Plus de précisions à venir concernant le mode de transport, l’heure, le lieu de départ et le prix !

Pré-inscriptions : https://framaforms.org/vote-ceta-depart-collectif-vers-strasbourg-14-15-fevrier-1485264810