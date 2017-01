Il est quand même à hurler de rire que les adorateurs des thèses racistes du PIR n’ont rien d’autre qu’une collection de copiés-collés pour répondre aux arguments avancés par les défenseur de la lutte de classe ! et même qu’ils s’appuient sur les décisions de la modération d’Indy-Nantes comme si c’était une autorité politique reconnue et indiscutable, et sur des textes vides dont les arguments ont été démontés depuis longtemps !

Ça démontre en tout cas le VIDE POLITIQUE de tous ces gens-là dès qu’on démonte les mécaniques stupides et honteuses de leur argumentation : en témoigne le texte du NPA ci-dessus, qui vient nous raconter sans rire que : « la réalité du voile est plus complexe que le simple instrument de soumission des hommes musulmans sur leur femme. Étant donné la politique française envers les populations racisées et les quartiers populaires, une partie peut au contraire considérer le voile l’islam en général ou des éléments fragmentés de pratiques culturelles et religieuses tel que le Ramadan, etc., comme des pratiques d’insoumission. »

Où la religion, idéologie d’essence esclavagiste, pilier de la justification de l’exploitation des prolétaires, élément central de la propagande de certains États capitalistes parmi les pires dictatures anti-ouvrières dans le monde, devient une « pratique d’insoumission » ! Allons à la mosquée plutôt que chez le Pape, ce sera de l’insoumission ! Goebbels avait raison : tant qu’à mentir, autant y aller franchement, plus c’est gros, plus il y a de chances que ça passe !

Mais on peut demander à tous les « anti-islamophobes » et autres « antiracistes racisés » quel est le but de leur politique.

Vous vous battez POUR QUOI messieurs ?

Pour l’instant, sur ce point, c’est silence-radio !

Le NPA et le PIR, c’est clair : il s’agit d’avoir des places dans l’appareil d’État français et en ce qui concerne le NPA de saboter les luttes ouvrières via sa participation aux syndicats officiels.

Et sinon, c’est quoi le programme ? …