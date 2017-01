Bouffe de soutient à la Qizinne Mobile + Projection du film "La Domination Masculine"

Ce dimanche, comme chaque dernier dimanche du mois, la Qizinne (im)Mobile s’empare des fourneaux du 123 Rue Royale histoire de faire un peu de sous dans l’ambition folle de se motoriser pour pouvoir ENFIN devenir VRAIMENT mobile !

Cette semaine, venez déguster avec nous un délicieux curry Thaï aux bons légumes bios !

C’est aussi l’occasion de passer un moment convivial ensemble et de se renseigner sur les luttes et mobilisations à venir à Bruxelles. Aussi, en prévision de la Reclaim the Night (https://bxl.indymedia.org/spip.php?...) nous projetterons le film "La Domination Masculine" et des copines toucheront un mot sur la marche du 11 février.

Bouffe à 19h30, prix libre.

Film à 21h00, donation libre pour l’organisation de la Reclaim.

Viendez viendez vous empiffrer !

laqizinne.noblogs.org

E-mail : qm@lists.riseup.net