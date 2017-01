Un monde entier à la recherche de quinze terroristes

" Comme la morale chrétienne (je reviendrai sur ce point) n’a pas un regard pour les animaux, dans la morale des philosophes aussi ils demeurent hors la loi : de simples "choses", des moyens bons à tout emploi, un je ne sais quoi , fait pour être disséqué vif, chassé à courre, sacrifié en des combats de taureaux et en des courses , fouettés à mort au timon d’un chariot de pierre qui ne veut pas s’ébranler."

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Rendons hommage aux défenseurs de la cause animale en France comme Maja et Patrick Sacco ( professeur de mathématiques ) qui hébergent des animaux non humains dans leur ferme du refuge de la Chaume dans l’Yonne ; des animaux rescapés des abattoirs et des camps de concentration des laboratoires où ils sont souvent trop inutilement torturés...mais cela serait pour "la bonne cause" (recherches applicables aux traitements des maladies des animaux humains etc...) là où l’on maltraite, là où l’on torture, il ne peut s’agir aucunement d’une bonne cause !

Et n’oublions pas ceci, quand on mange un animal non humain , il a bien fallu le tuer n’est-ce pas ? qui est le plus monstrueux ? le boucher ou le consommateur ?

Les carnivores ne sont pas agressifs envers les animaux qu’ils mangent et cependant , il a bien fallu que quelqu’un les tue pour que nous puissions les manger ! C’est le beau rôle , moi je les tue pas...je les mange. Et je ne suis qu’un végétarien / végétalien non pratiquant (même si je mange peu de viande et surtout du poisson) et donc je suis un monstre comme la plupart d’entre nous tous et toutes !

Notons qu’en Angleterre et aux Etats Unis d’Amérique , le mouvement de libération des animaux ( MLA ) est pris au sérieux contrairement à la France , pris si au sérieux , que les défenseurs de la cause animale , (enfants/femmes/hommes) , sont assimilés à des terroristes et que parmi les activistes , beaucoup sont condamnés à de lourdes peines de prison car ils/elles sont considérés comme des terroristes , et à propos de terrorisme , lisez bien ce qui va suivre , d’après des tracts et des affiches qui datent de plusieurs décennies.

" Un monde entier à la recherche de quinze terroristes. Enfin la population a fait sienne cette affaire ! Ces individus recherchés d’urgence sévissent chaque jour , à toute heure , en tout lieu sur la planète à New-York comme à Moscou , à Pékin comme à Paris . Ils détiennent des millions d’otages dans les usines par le travail . Ils frappent dans les écoles avec les armes de l’idéologie . Ils brisent les hommes avec l’armée , les flics , la violence d’Etat . Ils propagent sur les murs leur loi , celle de la marchandise . Ils font main basse sur les médias pour inculquer leur ordre concentrationnaire . Ils assassinent dans les prisons, bâillonnent dans les rues .

Ils s’infiltrent partout et se dissimulent sous différents masques , pour parvenir à leur fins : homme d’état, banquier , industriel , libéral , démocrate , conservateur , ouvriériste , curé , socialiste , "communiste" , publiciste , artiste , fasciste , gauchiste ou syndicaliste . Il est temps de mettre un terme au terrorisme : si vous êtes en possession d’éléments , agissez au plus vite , par tous les moyens .

MEFIANCE !

Leurs récupérateurs sont parmi nous et leurs complices plus nombreux qu’on ne le pense . Nous n’offrons pas 500.000euros de récompense , mais un monde à gagner et des chaînes à perdre . "

La liste des quinze terroristes : ( à réactualiser au fil des années )

Thibault - Besancenot - Buffet - Poutine - Hu Jintao - Benoit seize - Obama - Sarkozy - Barroso - Trichet - Le Pen - Chérèque - De Villiers - Aubry - Berlusconi . Mais vous pouvez jouer vous aussi au jeu des quinze terroristes ( ce jeu ne se trouve pas dans le commerce ) . Vous reprenez tout ou bien partie du texte et vous y mettez vos propres noms . Ce ne sont pas les terroristes d’Etat qui manquent et vous devriez vite trouver quinze nouveaux terroristes . Et c’est toujours mieux que de jouer au monopoly .

Ce jeu qui date du début des années 1970 , ne devrait déplaire qu’aux terroristes et aux pro-situs ainsi qu’aux intellectuels d’élevage, cette falsification certifiée et donc médiatisée, les ( né en 1949 ) Alain Finkielkraut, les ( né en 1959 ) Michel Onfray, les ( né en 1948 ) Bernard-Henry Lévy, les ( né en 1937 ) Alain Badiou, et tant d’autres, qui ne s’amusent avec rien et qui savent tout sur tout , y compris, sur ce qu’ils ne savent pas ! Amusez-vous bien . Et pourquoi donc , les gens ne se révoltent-ils pas ? ou si peu ? tout simplement parce que la soumission à l’autorité enlève ou atténue l’angoisse...( ce que l’on ne dit jamais ! ) voir les expériences de Stanley Milgram ( 1933-1984 ) le psychologue social sur la soumission à l’autorité entre 1960 et 1963 , ( comme le film I comme Icare d’Henri Verneuil en 1979 ) expériences qui sont reproductibles , comme récemment à un jeu de téléréalité débile à la télévision Française . Milgram reprit aussi la théorie des six degrés de séparation (1929 , théorie des réseaux ) du Hongrois Frigyes Karinthy (1887-1938) , que Milgram appellera l " l’étude du petit monde ".

