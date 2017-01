MARK RUTTE ´´BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS´´/RUTTE ZET

AAN TOT XENOFOBIE EN RACISME/INGEZONDEN STUK

http://www.astridessed.nl/mark-ruttebrief-aan-alle-nederlandersrutte-zet-aan-tot-xenofobie-en-racismeingezonden-stuk/

VOORAF

Nu de PVV bij de komende verkiezingen de grootste dreigt

te worden (1), doet Mark Rutte, premier van het Koninkrijk der

Nederlanden, er alles aan, Wilders naar de kroon te steken.

Zijn laatste hoogstandje (of liever gezegd, laagstandje), is

zijn in alle landelijke dagbladen gepubliceerde ´´Brief aan alle

Nederlanders´´ (2), waarin Rutte de strijd aanbindt tegen alles wat

volgens hem mis is in de Nederlandse samenleving.

De verloedering, het asociale gedrag. ¨(3)

Nog afgezien van het feit, dat die zogezegde ´´verloedering´´

volgens mij niet zo nieuw is, maar van alle tijden, valt er nog

iets op.

Die verloedering lijkt samen te hangen met de komst van

´´niet westerse´´ migranten, op wie Rutte op

schaamteloze wijze de aanval opent.

Gelooft u mij niet`.

Dan ga ik uit zijn epistel citeren

´´We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken : als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.´´ (4)

c

Duidelijke taal, toch !

Rutte´s ´´Brief aan alle Nederlanders´´ is helemaal niet gericht

aan alle INWONERS van dit land, maar aan WITTE Nederlanders.

Op de ´´niet westerse´´ wordt de aanval geopend en er wordt

net gedaan alsof zij het asociale gedrag in dit land gebracht hebben.

Zijn alle allochtonen soms homofoob

Zijn er geen witte ´´potenrammers´´ in dit land

Vallen alle allochtonen ´´vrouwen in korte rokjes´´

lastig of zijn er misschien ook witte aanranders/lastigvallers

van vrouwen.

Of uitjouwers van vrouwen !

Volgens ingelichte, betrouwbare bronnen, is er gelukkig

veel verzet tegen deze Rutte xenofobie gekomen.

Ingezonden brieven naar de NRC, waarvan de

meerderheid kritisch, die hun

verontwaardiging/afschuw over Rutte´s xenofobe

razernij uitspraken. (5)

Ook kwamen er een aantal kritische stukken, waarvan

enkelen genoemd in noot 6

Micha Wertheim schreef een geestige satirische variant

op Rutte´s Brief, getiteld ´´Aan Bijna alle Nederlanders´´ (7)

KUDOS !

Dat geeft de burger dan weer moed.

Maar misschien moeten we ook niets anders verwachten van

Rutte, die immers in 2007 is veroordeeld wegens aanzetten tot

discriminatie ! (8)

Maar gevaarlijk is dit xenofoob gestook wel !

De ´´reguliere´´ politiek is de afgelopen jaren, onder

invloed van het Wilders discours, al zo sterk opgeschoven

in xenofobe richting. (9)

Een zich ´´links´´ noemende partij als de SP, waarvan

toch solidariteit te verwachten zou zijn, neemt nadrukkelijk

geen deel aan de anti racismestrijd ! (10)

De president van het machtigste land ter wereld, die

een Islamofobe en xenofobe diehard is......(11)

Gevaarlijk, gevaarlijk................

Om een bijdrage te leveren, heb ik naar een aantal<

kranten een Ingezonden Stuk gestuurd, getiteld

´´Rutte´s ´´Brief aan alle Nederlanders´´ zet aan tot

xenofobie en racisme´´

Of het wordt gepubliceerd, weet ik niet, maar in ieder

geval hier met u gedeeld

Zie direct hieronder mijn Ingezonden stuk.

Daaronder het notenapparaat

En daaronder de tekst van zowel de brief van

Rutte als het nieuwsbericht van zijn veroordeling

wegens het aanzetten tot discriminatie.

Astrid Essed

INGEZONDEN STUK

Geachte Redactie

Nu de racistische PVV van G. Wilders bij de aanstaande verkiezingen

de grootste dreigt te worden,

tracht de premier der Nederlanden, M Rutte, hem naar de kroon

te steken met een vodschrift ’’Brief aan alle Nederlanders’’, dat aan

elkaar hangt van demagogie en xenofobie.

Deze brief, ogenschijnlijk gericht aan ’’alle Nederlanders’’, is in werkelijkheid

bedoeld voor witte Nederlanders, die kennelijk door Rutte als de enige

echte worden gezien.

Hij begint over zaken, die mis zijn in Nederland, zoals asociaal

gedrag [dat volgens mij een probleem is van alle tijden, maar dat

daargelaten], wat ieder weldenkend mens afwijst.

Om vervolgens de aanval te openen op ’’niet westerse’’ migranten,

door te suggereren, dat zij kampioen asociaal gedrag zijn.

Zijn alle migranten homofoob ? Heeft Rutte nooit gehoord

van witte potenrammers. Jouwen alle migranten vrouwen in

korte rokjes uit ? Heeft Rutte nooit gehoord van witte aanranders/

lastigvallers van vrouwen ?

Het ergste is nog, dat hij zich openlijk xenofoob toont, door mee

te gaan in de witte, racistische mantra"als je het hier niet bevalt, vertrek

dan’’

Een schande, dat de premier van een land openlijk migranten aanvalt

en xenofoob discours stimuleert.

Maar niet echt verbazingwekkend uit de mond van Rutte, die

in 2007 is veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie.

Wel triest en gevaarlijk, dat xenofobie nu de politiek-maatschappelijke

toon is in Nederland en dat niets is geleerd uit de lessen van het verleden.

Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN

(2)

MARK RUTTE

BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS

https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/

https://vvd.nl/content/uploads/2017/01/briefvanmark.pdf

(3)

MARK RUTTE

BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS

https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/

https://vvd.nl/content/uploads/2017/01/briefvanmark.pdf

(4)

MARK RUTTE

BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS

https://vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-brief-van-mark/

https://vvd.nl/content/uploads/2017/01/briefvanmark.pdf

(5)

NRC

WAT ONZE LEZERS VINDEN VAN DE OPEN BRIEF

VAN RUTTE

23 JANUARI 2017

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/23/reacties-van-lezers-op-brief-rutte-6364086-a1542633

(6)

JOOP.NL

DE GEHEIME BOODSCHAP VAN PREMIER RUTTE

MILOUSKA MEULENS

23 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/opinies/dit -is-de-boodschap-die-rutte-tus sen-de-regels-verstopt

VOLKSKRANT

DE WOORDEN ´´NORMAAL DOEN´´ ONDERMIJNEN

ONS ALLEMAAL

MARGRIET OOSTVEEN

25 JANUARI 2017

http://www.volkskrant.nl/opini e/margriet-oostveen-de-woorden -normaal-doen-ondermijnen-ons- allemaal a4452897/

GRAPRVINE PUBLICATIONS

PLEUR OP (2)

28 JANUARI 2017

http://thegrapepub.com/?p=1997

JOOP.NL

HET STAAT ER ECHT-RUTTE IS ONREDELIJK

JAN OVERWIJK

29 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/opinies/het-staat-er-echt-rutte-is-onredelijk

(7)

VRIJ NEDERLAND

AAN BIJNA ALLE NEDERLANDERS

MICHA WERTHEIM

23 JANUARI 2017

https://www.vn.nl/aan-bijna-alle-nederlanders-micha-wertheim/

(8)

NU.NL

RECHTBANK : RUTTE ZETTE AAN TOT DISCRIMINATIE

29 JANUARI 2017

http://www.nu.nl/algemeen/1082182/rechtbank-rutte-zette-aan-tot-discriminatie.html

(9)

OVERNAME VAN HET WILDERS DISCOURS DOOR

´´REGULIERE´´ POLITIEKE PARTIJEN

ZIE NOOT 6 VAN ARTIKEL

´´WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS

VAN HET JAAR/NEDERLAND IS EEN GEVAARLIJK

LAND GEWORDEN

ASTRID ESSED

21 DECEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/wilders-voor-de-vierde-keer-politicus-van-het-jaarnederland-is-een-gevaarlijk-land-geworden/

(10)

KLAAR OM TE KNOKKEN/SP LAAT HET AFWETEN

IN DE STRIJD TEGEN HET WILDERS FASCISME/

BRIEF AAN EMILE ROEMER

ASTRID ESSED

3 JANUARI 2017

http://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fascismebrief-aan-emile-roemer/

TIJD VOOR EEN PROGRESSIEF PACT/SP

VERRAAD AAN ANTI RACISMESTRIJD/TWEEDE

BRIEF AAN EMILE ROEMER

ASTRID ESSED

15 JANUARI 2017

http://www.astridessed.nl/tijd-voor-een-progressief-pactsp-verraad-aan-anti-racismestrijdtweede-brief-aan-emile-roemer/

(11)

JOOP.NL

MASSAAL PROTEST TEGEN MOSLIMBAN/RECHTER

VOORKOMT TERUGSTUREN PASSAGIERS

29 JANUARI 2017

http://www.joop.nl/nieuws/massaal-protest-tegen-moslimban-rechter-voorkomt-terugsturen-passagiers

EXPLOSIES VAN BOOSHEID TEGEN TRUMP

EN ZIJN AKELIGE BELEID

PETER STORM

29 JANUARI 2017

http://www.ravotr.nl/2017/01/29/explosies-van-boosheid-tegen-trump-en-zijn-akelige-beleid/

THE HUFFINGTON POST

9 OUTRAGEOUS THINGS DONALD TRUMP¨HAS

SAID ABOUT LATINOS

http://www.huffingtonpost.com/entry/9-outrageous-things-donald-trump-has-said-about-latinos_us_55e483a1e4b0c818f618904b

MARK RUTTE

BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS

https://vvd.nl/nieuws/lees- hier-de-brief-van-mark/

https://vvd.nl/content/ uploads/2017/01/briefvanmark. pdf

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen ? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren ?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken : als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar ? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor : wat voor land willen we zijn ?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel ?

Groet,

Mark Rutte

handtekening

NU.NL

RECHTBANK : RUTTE ZETTE AAN TOT DISCRIMINATIE

29 JANUARI 2017

http://www.nu.nl/algemeen/ 1082182/rechtbank-rutte-zette- aan-tot-discriminatie.html

Rechtbank : Rutte zette aan tot discriminatie

Gepubliceerd : 19 mei 2007 10:03

Laatste update : 19 mei 2007 13:47

HAARLEM - VVD-leider Mark Rutte heeft als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Dit oordeel heeft de rechtbank van Haarlem geveld over een oproep van Rutte.

Hij vroeg begin 2003 aan gemeenten om inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op fraude met bijstand. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken heeft zaterdag een bericht hierover in de GPD-kranten bevestigd.

In 2003 was Rutte staatssecretaris op dat departement. Hij adviseerde toen de gemeenten om de ongeveer 25.000 Somalische inwoners te traceren en op eventuele fraude te controleren. Aanleiding waren enkele fraudegevallen waarin Somaliërs die in het Verenigd Koninkrijk werk hadden gevonden ten onrechte in Nederland nog een bijstandsuitkering ontvingen.

Volgens de rechtbank in Haarlem was het verzoek van Rutte aan de gemeenten discriminatoir en in strijd met de grondwet. De rechtbank spreekt van "discriminatie naar ras, omdat het hier een groep mensen van Somalische afkomst betreft, ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen".

In een brief adviseerde toenmalig staatssecretaris Rutte hoe gemeenten inwoners van Somalische afkomst konden achterhalen door te zoeken op de geboorteplaats van hun inwoners. Zaten deze mensen ook nog eens in de bijstand, dan werd de gemeente geadviseerd hen extra te controleren.

Zaak

De rechtbank in Haarlem deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door een Somalische man die werd gecontroleerd op fraude nadat hij op straat op grond van uiterlijke kenmerken door sociale rechercheurs staande was gehouden. De man weigerde vervolgens rechercheurs toegang te geven tot zijn woning, waarna hij zijn uitkering verloor. Hij vocht dit aan en heeft nu gelijk gekregen van de rechter.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft de uitspraak geen gevolgen voor de praktijk. Gemeenten zijn sinds 2004 namelijk zelf verantwoordelijk geworden voor het opsporen van fraude met bijstand.

Reactie

Mark Rutte vindt dat gemeenten gericht onderzoek naar fraude moeten kunnen doen onder bevolkingsgroepen. Rutte zei dat zaterdag in een reactie op een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. "Blijkbaar is dat nu wettelijk gezien niet mogelijk. Het is hoog tijd om de wet te veranderen."

Door : ANP