Chambre du conseil affiches Vandersmissen

Ce mardi 31 janvier (demain) à la chambre du conseil de Bxl passent quelques camarades suite à la plainte du commissaire VandersmiSSen pour "atteinte à l’honneur, calomnie, diffamation, incitation au meurtre"..!

On se rappelle les superbes pancartes qui étaient de sortie entre octobre 2011 et juin 2012, représentant notre cerbère de service en tenue de waffen SS et portant comme légende "Obersturmfuhrer VandersmiSSen". Hé bien, tous ceux qui ont eu le bonheur de les exhiber, ainsi que leur concepteur, passeront ce mardi en chambre du conseil grâce à la plainte avec constitution de partie civile de VDS.

http://www.secoursrouge.org/Belgique-Le-proces-des-pancartes-Vandersmissen-reporte