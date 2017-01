Hermitage ’’Hollanders uit de Gouden Eeuw’’/Tentoonstelling wist slavernij uit de geschiedenis

HERMITAGE ’’HOLLANDERS UIT DE GOUDEN EEUW’’/TENTOONSTELLING

HERMITAGE ''HOLLANDERS UIT DE GOUDEN EEUW''/TENTOONSTELLING

WIST SLAVERNIJ IN HET CARAIBISCH GEBIED EN DE OOST UIT DE GESCHIEDENIS/BRIEF AAN DIRECTIE HERMITAGE

Uw verheerlijking van rovers en massamoordenaars.

Geachte dames en heren,

’’Heb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan ? Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.’’ [1]

Dit lees ik op uw website, waarop u reclame maakt

voor de tentoonstelling ’’Kijk ons Nou’’,

over de ’’Gouden Eeuw’’

U durft ook nog te schrijven

’’Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap.’’ [2]

En ik moet u eerlijk zeggen :

Ik kon mijn ogen niet geloven !

Hoe is het mogelijk, dat u bij een tentoonstelling over de Gouden

Eeuw en de Hollandse rijken [over wie het hier gaat] [3], de

woorden ’’vrijheid’’ en ’’gelijkheid’’, in de mond

durft te nemen ?

Dat u een dergelijke tentoonstelling durft aan te kondigen met

de volzin ’’Kijk ons Nou’’ [4], alsof het gaat om mensen,

op wie je trots kunt zijn ?

Als het niet zo ernstig was, zou het the joke of the year zijn !

Want deze ’’Kijk Ons Nou’’ helden, die u zo de hemel in prijst,

hebben niet alleen de mensen in de Republiek der Verenigde

Nederlanden op

schandalige wijze onderdrukt en wrede straffen uitgevoerd

[5], maar zich bovendien schuldig

gemaakt aan massaontvoeringen, massaverkrachtingen,

massaslachtingen en ontmenselijking van aardbewoners op

verbijsterende schaal.

Zaken, die in de geschiedenis te boek staan als MISDADEN

TEGEN DE MENSELIJKHEID.

Nog niet duidelijk ?

Ik heb het hier over de meest grootschalige mensenroof uit

de geschiedenis, de transatlantische slavenhandel en de slavernij ! (6)

Ik heb het hier over de bloedige onderdrukking van de bevolking van

wat later Indonesie heette, waar trouwens ook slavernij is geweest. (7)

SLAVERNIJ, DIE MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID

U verheerlijkt dus de Hollandse rijken, van wie een groot deel

betrokken geweest is bij de transatlantische slavenhandel

en slavernij (8), die misdaad tegen de menselijkheid.(9)

Beneden alle peil.

Toegegeven, op de website van uw tentoonstelling vermeldt u ook

(u verbeeldt hier de gedachtenwereld van die Hollandse rijken)

´´’Maar op zee en in onze kolonieen deinzen we niet terug voor geweld’’ (10)

Dat is tenminste iets, maar veel, veel te weinig !

Vandaar voor u nog even een college in het kort

Die slavernij, die trouwens van alle tijden is (11), was een misdadig

systeem, waarbij mensen als ´´dingen´´ werden beschouwd, die je mocht

verhandelen, kopen en verkopen en die -en dat is belangrijk -

als gratis arbeidskrachten anderen (waaronder die Kijk Ons Nou

helden van u) rijk gemaakt hebben, ergo een grote bijdrage hebben gegeven

aan economische ontwikkelingen (hier de welvaart van de Republiek,

waarvan trouwens maar een kleine groep profiteerde), aan welke

voordelen zij part noch deel hadden ! (12)

Die transatlantische slavenhandel, waaraan uw Kijk Ons Nou

lieden zo veel verdiend hebben, was dus de handel in

Afrikanen, die werden gestolen, gekidkanpt en verhandeld

van Afrika naar

de beide Amerika’s Noord en Zuid-Amerika.

12 miljoen Afrikanen waren dat. (13)

Het aandeel van de Nederlandse betrokkenheid wordt

geschat van 500 000 tot 600 000. (14)

SAMENVATTEND

Dat u een tentoonstelling houdt over de Gouden Eeuw, de

17e eeuw dus, is prima, wat mij betreft.

Tenslotte is het van belang, welke periode in de geschiedenis

ook te belichten, zeker de 17e eeuw, die de bloeiperiode

is geweest voor de Republiek der Verenigde Nederlanden, op

handelsgebied en de basis gelegd heeft voor de Nederlandse

expansie in de wereld.

Maar dan bent u dan ook zowel vanuit moreel als

historisch oogpunt verplicht, voor het voetlicht

te brengen wat de basis is geweest van die Nederlandse

expansie, althans in het Caraibisch gebied :

De transatlantische slavenhandel en slavernij.

Want op het bloed van de slaven is de gestolen

rijkdom uit de Caraibische gebieden gebouwd.

Geroofd door de WIC. [15]

En op het bloed van de bevolking in het toenmalige

’’Indie’’ viel de rijkdom uit ’’De Oost’’ de happy few

in de Republiek ten deel.

Geroofd door de VOC. [16]

Dit niet noemen, zoals u in uw tentoonstelling

gedaan hebt, leidt tot geschiedvervalsing.

Het zich in verheerlijkende, bewonderende zin

uitlaten over de rijke Hollandse 17e eeuwers getuigt

bovendien van een stuitend disrespect tegenover

hun slachtoffers :

De slaven in de West en de onderdrukte bevolking

in de Oost.

Ik weet niet, of er ook een schilderij hangt van een

van de beruchtste massamoordenaars, Jan Pieterszoon

Coen [17]

Weet u wat hij gedaan heeft bij een opstand op de

Banda-eilanden ?

’’Hij liet de hele bevolking op de Banda-eilanden uitroeien : 15.000 mannen, vrouwen en kinderen.’’ [18]

Dat is genocide en ook in die tijd kwam het hem op stevige

kritiek te staan, ook van de kant van de ’’Heeren Zeventien’’ [VOC] [19],

al was dat voor de VOC geen reden, de barbaarse politiek

van Coen te wijzigen. [20]

Dat u hiervoor geen oog heeft gehad, vind ik een schande !

SHAME ON YOU !

EIS AAN U :

Verander die malle aanhef van uw tentoonstelling ’’Kijk ons Nou’’,

alsof het hier om mensen mer een positieve verdienste gaat [quod

non] en belicht op overtuigende manier de bloed-kant

van de door u bejubelde Gouden Eeuw, de transatlantische

slavenhandel en slavernij EN de bloedige onderdrukking

in ’’Indie’’ [Indonesie dus]

Zo niet, dan zal het consequenties hebben.

U zult belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

Dus word integer en willig deze eis in.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

