L’enfer c’est les autres

La famille, les collègues du bureau

Et tant d’autres

Tout pouvoir est ainsi

Abolir tout pouvoir pour le paradis

Tout pouvoir est maudit

Voilà pourquoi il faut l’anarchie

L’enfer c’est les autres

Quand des fascistes osent parler d’anarchie

Alors que l’anarchie les chie

Quand des rapports humains idiots

Sont le " Huit clos "

Pièce rédigée fin 1943, en mai 1944, elle fut jouée

De la collaboration artistique cachée puis oubliée

Et je ne suis pas sartrien

Et je ne suis pas stalinien

Pour les situationnistes, il fut un moins que rien

L’enfer c’est les autres

De par toutes les idéologies

De par toutes les philosophies

De par toutes les religions

De par toutes les traditions

Tout ce qui sépare

Tout ce qui accapare

Tout un faire-part

L’enfer c’est les autres

Quant tout un chacun se fait la guerre

Production de la pensée réactionnaire

Toute personne pouvant traiter l’autre de réactionnaire

Confusionnisme du capital qui sait y faire

L’enfer c’est les autres

Quand le fascisme se prétend contre le capitaliste

Il serait révolutionnaire le nationaliste

Facile d’être adroit

Quand la conscience est aux abois

Pourtant il faudrait

Et plus que jamais

Contre toute la représentation du capital

Des balles et des rafales

Toutes les têtes à claques

Et de la télévision comme putain, ce sont les macs

Les Macron, les Fillon, les Mélenchon, les Hamon

Les Le Pen, les Hollande, et tant d’autres noms

L’enfer c’est les autres

Quand 500 personnes détiennent ensemble 4427 milliards de dollars

Bill Gates, le plus riche homme avec 91,5 milliards de dollars

Top quinze mondial, Bernard Amaury, 38,9 milliards de dollars

Liliane Bettencourt, la plus riche femme avec 35,8 milliards de dollars

L’enfer c’est les autres

Quand vingt et un milliardaires français possèdent autant

Que les 40 pour cent les plus pauvres de la population française, effarant

Quand huit personnes sur notre planète détiennent autant de richesses

Salaires, actifs financiers ou non, que la moitié la plus pauvre de la population mondiale

L’enfer c’est les autres

Quand toute la propagande capitaliste

Est la première sur toutes les listes

De l’horizon prétendument indépassable du capitalisme

Qui en cas de grabuge redevient automatiquement du fascisme

Avec toutes les guerres qui vont avec

Où les criminels de guerre se font passer pour de bons mecs

L’enfer c’est les autres

Quand on a pas de logement

Quand on a faim, aucun ami, aucun parent

Car il n’y a plus la moindre solidarité, c’est évident

Quand il faut mendier

Sans cesse se faire dominer

Quand tout parti

Est l’ennemi de tout autre parti

Quand toute organisation

Est l’ennemie de toute organisation

Il ne faut donc plus aucun parti

Il ne faut donc plus aucune organisation

Il faut, de toute urgence, la révolution

Il faut, de toute urgence, l’anarchie

Pas la révolution des falsificateurs

Pas l’anarchie des falsificateurs

Pas difficile de mentir aux gens

L’anarchie ne rentre pas dans leur signifiant

Avec un conditionnement précis pour rendre les gens ignorants

Les gens à la merci de toutes les dominantes, de tous les dominants

L’enfer c’est les autres

Quand partout sont les polluants

Quand l’autre n’est plus son complément

Tout est de même base

Dans un monde paronomase

Une véritable emprise

Dont le capital maîtrise toutes les prises

L’enfer c’est les autres

Quand tout est une compétition

Quand tout est une hiérarchisation

En toute globalisation, en toute généralisation

Il n’y a absolument aucune exception

Du lit conjugal

De toute activité banale

L’enfer c’est les autres

Quand onze pour cent de la population mondiale

Survit avec moins de 1,25 dollar par jour

Soit 836 millions de personnes, dans un monde aveugle et sourd

L’enfer c’est les autres

Au travail, à l’école, au bureau, au laboratoire, au stade

Tout le monde y a son grade

Et puis

Il y eut les camps de concentration

Et puis

Il y eut les camps d’extermination

Toute une mentalité, au fond

L’enfer c’est les autres

Moi, toi, ils, elles, eux

Tout cela est à mettre au feu

Abolir tout pouvoir pour le paradis

Tout pouvoir est maudit

Voilà pourquoi il faut l’anarchie

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "