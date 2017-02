SHOWMEYOUROPE – Arts est de retour ! Cette année, nous mettons les photographes à l’honneur. Nous proposons à tous, professionnels, amateurs, jeunes ou seniors de s’exprimer sur un thème d’actualité : « Ensemble ou divisés. Europe, terre d’accueil ? ». L’occasion d’illustrer à votre manière l’arrivée des réfugiés en Europe. Une fois sélectionnés, les projets seront exposés début mars à Bruxelles.

Intéressé(e) ? Envoie ton projet avant le 17 février à l’adresse cpe@ihecs.be !

Pour la petite histoire, SHOW ME YOUROPE est un projet imaginé par les élèves de l’Executive Master en communication et politiques européennes de la promotion 2015-2016. Ils ont créé une plateforme de communication pour les citoyens européens. Son but est de réduire l’écart entre les institutions européennes et ses citoyens.