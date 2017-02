Intergénérationnalité débilitante

Le capital est en fête

Il a de nouvelles têtes

Mais toujours les mêmes programmes

Avec en plus du psychodrame

Du revenu universel d’existence

Pour la bourgeoisie éclairée, une évidence

Donner quelques miettes à la pauvreté

Sinon, elle pourrait se révolter

Car avec la disparition du travail salarié

Le capital doit à l’avance, anticiper

Cela n’est pas du tout par altruisme

Mais la logique à long terme, du capitalisme

Mais, le plus souvent, des promesses non tenues

De l’effet d’annonce, toute honte bue

Et c’est toujours une minorité votante

Qui impose sa loi dégoûtante

Moi qui n’ai jamais voté

Ayant toujours vomi toute autorité

Donc, justement, je puis gueuler

Contre tout résultat électoral

Forcément de la dictature, c’est fatal

Les gens doivent s’organiser entre eux

Et toute la politique à mettre au feu

Voilà la vraie résistance

Toute une clandestinité d’impatience

Mais une résistance anationale

Donc pas nationaliste, comme toute résistance nationale

Comme des années 1940, la guerre

Avec toute la logistique de l’Angleterre

Des français formés par les services anglais

De l’armement, de la formation, pour viser l’effet !

Dans les services anglais

Une personne sur quatre était une femme, c’est un fait

De l’art de séduire, comme pour résister un peu à la torture

Ou alors, le mieux, avec le cyanure

Tuer pour ne pas être tué

Toute guerre est une monstruosité

Comme de nos jours

La guerre des marchés avec tant de troubadours

Comme l’industrie du sexe, Web Traffic

Cent millions de visiteurs par jour

Des camgirls à 1400 dollars par mois

Beaucoup d’attente pour rien, ma foi

Gagner sa vie est toujours tragique

Et le plus souvent, une société

Gérée par environ mille employés

Mais quand elle a pignon sur rue

C’est à tout vent qu’elle montre son cul

Un monde de lubrifiants, de pilules, d’injections

Il faut pouvoir tenir l’érection

Tout un dopage génital

Pour la dilatation génitale et vaginale

Une pornographie de plus en plus brutale

Une pornographie au passeport transnational

Tout est à l’image du capital !

Comme en Amérique, l’empire du mal

Et pour toute pauvreté, que dalle

Certes, dans le monde, c’est général

Partout où vont les américains

C’est de plus en plus crétin

Ainsi, l’Irak

Pays de plus en plus patraque

Depuis 13 ans, trois millions de locaux déplacés

Et tant de voitures piégées

Qui à tout moment peuvent exploser

Et tout un communautarisme

Et tout un sectarisme

Ceci contre cela, tout un fanatisme

Avec aussi son mur de la honte, c’est fou

Il y a des murs de la honte, partout

Et des attentats suicides

La vie harpie est toujours rigide

Permanence de l’action en inhibition

Pour telle ou telle population

La corruption du pouvoir, le pouvoir de la corruption

Donc, de la mafia de la bite et du vagin

Donc, de la mafia du gouvernement américain

En vérité, chaque secteur du capital a son parrain !

YouPorn

370 millions en visite et par mois

Un président américain des grands électeurs

Même pas élu par les petits électeurs

Vraiment, la démocratie capitaliste, c’est la terreur

Voilà bien là, de la pornographie aussi

Et encore, si le sexe fait partie de la vie

La finance est une incongruité

Car de l’argent l’on pourrait se passer

Dans la rubrique histoire des mentalités

De l’entraide malgré tout, mais c’est caché

Malgré toutes les horreurs du passé

Comme Auschwitz-Birkenau, complexe pour exterminer

70.000 internés politiques polonais

15000 prisonniers de guerre soviétiques

6000 tziganes, souvent oubliés, il est vrai

Un million de juifs, chiffre horrifique

Qui y sont morts de faim, gazés, assassinés

Comment peut-on le nier ?

L’idéologie négationniste est tarée !

Et de la torture collective à la torture individuelle

Comme dans le couple, l’homme aussi y a la part belle

Trente pour cent des violences conjugales

Donc contre l’homme, tabou pas si paradoxal !

De l’intergénérationnel du capital

Le capital de l’intergénérationnel

De la stagnation dans le brutal, fatal

Et c’est Maxime Gaget

Du tabou masculin, mauvais gadget

Homme humilié, torturé et battu, mais pas honteux

Sous lien d’emprise, dévoré par ce feu

C’est là la vie du capital

Son service civique du normal

De la violence physique

De la violence psychologique

Nous en sommes des briques

Malgré tous les discours réducteurs

Malgré tous les discours menteurs

Où se mêlent actrices et spectatrices, acteurs et spectateurs

De toute une administration de la vie

Au service de toutes les tyrannies !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "