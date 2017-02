La plateforme citoyenne se réjouit de la décision unanime du conseil communal d’organiser une consultation de la population. Elle aura lieu avant la fin du mois de mai. C’est un premier pas dans la bonne direction !

Mais il subsiste 3 points à clarifier qui justifient que la plateforme continue à récolter des signatures afin d’être dans un rapport de force favorable.

1 - Le choix de la question : c’est primordial ! Pour le moment, nous ne connaissons pas la question qui sera posée. Nous demandons une question impartiale, claire et transparente qui porte sur le principe d’agrandissement du centre commercial. Par exemple la question ci-dessus, longuement discutée entre les membres de la plateforme et les différentes parties qu’elle représente. Elle peut être raccourcie par : "Souhaitez-vous une extension au centre commercial l’Esplanade". C’est clair, net et pas sujet à interprétation.

2 - Que la commune joue un rôle impartial dans l’information qui sera diffusée au travers du prospect d’information sur le POUR et le CONTRE. Elle s’y est engagée et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons que ce soit aussi le cas au travers de tous ses autres supports (bulletin communal, newsletter...) avant la consultation. Bref, une équivalence des moyens financiers et médiatiques publics pour le "Pour" et le "Contre".

3 - Un engagement à faire valoir le résultat auprès de tous les décideurs et instances possibles (même et surtout quand il ne s’agit que d’avis à remettre).

Lire notre communiqué de presse

Belle citation de Pierre Rabhi qui devrait faire réfléchir nos politiques :

"Que cherchons-nous à défendre en maintenant notre modèle actuel ?"

Ecoutez les colibris vous le dire dans une vidéo bien inspirante