Film-Rencontre avec Pierre Carles

Samedi 11 février 2017 / 14h, 15h30 et 18h Pianofabriek. Rue du Fort 35 - 1060 Bruxelles.

Prix libre

Inscriptions souhaitées : workshop@zintv.org

Toutes les informations : ici

14H PROJECTION DU DOCUMENTAIRE OPÉRATION CORREA (52’)

L’Equateur dirigé depuis 2007 par le président de gauche Rafael Correa propose des solutions originales à la crise économique, sociale et environnementale. Pierre Carles et son équipe s’apprêtent à prendre leur poncho et leur sac à dos pour aller voir à quoi ressemble le « miracle équatorien » boudé et ignoré par la presse française. La visite en France du leader révolutionnaire, ignorée par la plupart des médias – à l’exception du Monde diplomatique et de quelques journaux de presse écrite - est le point de départ de ce nouveau documentaire.

15H30 PROJECTION DU FILM : ON REVIENT DE LOIN (100’)

Deuxième volet de ce feuilleton documentaire consacrée au président Rafael Correa, président de l’Equateur et qui va à revers de l’orthodoxie économique mondiale tout en obtenant de probants résultats. L’équipe de Pierre Carles sillonnant le pays en ébullition, tirent des leçons parfois opposées de leur enquête : l’un voudrait que Correa vienne retaper la France, l’autre s’interroge sur la nécessité d’un homme providentiel. L’Europe, quant à elle, reste enfermée dans ses vieilles recettes, s’enfonce dans la crise.

18H00 RENCONTRE / DEBAT AVEC PIERRE CARLES (100’)

L’oeuvre documentaire de Pierre Carles est pour le moins atypique. Dans ces films il s’est souvent amusé à piéger les stars de la télévision ou à se mettre en scène pour débusquer les mécanismes de la manipulation médiatique. Pierre Carles donne également la parole à ceux qui cherchent des solutions individuelles ou collectives face à la « tyrannie du travail » ou la montée de l’ultralibéralisme. Documentaire après documentaire, le travail de Pierre Carles s’inscrit dans un courant de contestation de l’ordre établi. Aujourd’hui le cinéaste offre la possibilité de prolonger notre regard critique sur l’information, de s’amuser des tabous et des manipulations des médias de masse, en combattant l’uniformisation des pensées et en découvrant de nouveaux mondes.

ZIN TV et le mouvement citoyen Toute Autre Chose vous invitent à une rencontre & débat avec Pierre Carles afin d’aborder les questions soulevées dans son dernier film. Comment expliquer que les médias français se sont totalement désintéressés de la visite du président équatorien ? Les chefs d’État qui mènent des politiques anti-austérité en Amérique Latine dans l’éducation, le système de santé et les logements sociaux, mesures impensables aujourd’hui en Europe. Pierre Carles nous rappelle ainsi que les responsables de l’information ne nous indiquent que rarement leur position sociale et économique. Leur vision du monde est souvent celle des élites médiatiques, politiques et économiques. Or celle-ci n’a aucune envie que les choses changent ou qu’elles menacent leur position de pouvoir.

Le débat sera animé par Olivier Taymans, journaliste & réalisateur

Si vous désirez vous inscrire ou demander des informations, n’hésitez pas à nous contacter : contact@zintv.org