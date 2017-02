Salut les copains-copines !

Voici notre programme détaillé de février de notre squat "Le Crochet". N’hésitez pas à la partager et à nous contacter pour des informations supplémentaires.

(Toutes nos activités sont à prix libres et permettent d’autofinancer les différents ateliers)

# 07/02 et 28/02 : ATELIER PRATIQUE "Open Squat"

Atelier pratique pour celleux qui voudraient avoir quelques conseils et mise en pratique d’ouverture de squat. Mieux de prévenir avant d’embarquer (plus d’info contacter : rackham@riseup.net)

# 08/02 : Projection Féministe

Projection féministe ce mercredi 8 février au squat "Le Crochet" :

Apéro convivial, amuses-bouches et petit bar à partir de 18h.

Trois courts-métrages/clip féministes punk suivit du documentaire "Don’t Need You : the herstory of riot grrrl" sur le mouvement punk féministe des Riot Grrrls dans les années 90 à 19h.

Bienvenu.e.s !

# 10/02 : SQUAT DATING 19H

Soirée entre futurs squatteurs et squatteuses. L’occasion de se rencontrer dans un moment convivial pour celles et ceux qui ont le projet commun d’ouvrir de nouveaux lieux mais qui aimeraient rencontrer de nouvelles personnes avec le même objectif.

# 12/12 Atelier Crochet 18H30.

Pratiquons ensemble l’art du crochet (Technique de Tricot).

# 14/02 et 21/02 : ATELIER HAND POKE (TATOO) de 14 à 20h.

Venez vous faire tatouer à prix libre par un artiste à la technique fine et particulière : (www.akazacaria.com)

# Crypto Party 15/02 (Module 1) et 22/02 (Module 2)

Les pirates mais aussi la répression et le fichage sont aussi sur le net. Venez vous informer sur les raisons pour lesquels il est important de protéger notre identité mais aussi et surtout toutes nos métadonnées. Dans un second temps venez apprendre à être le plus invisibles possible dans vos échanges et à manier les différents outils qui vous permettrons à terme de naviguer et communiquer en toute sécurité.

Module 1 : Anonymat, VPN, Tor et Tails.

Module 2 : PGP.

# 21/02 17H30 Café Vie Privé

L’idée du café vie privée est de nous créer un espace de rencontres pour discuter des questions relatives à la vie privée, à l’anonymat et à la surveillance.

Au delà du constat, nous espérons de ces rencontres que puissent naître des affinités propices au développement, à la mise en place et la découverte d’outils qui nous permettent de contrer les techniques de surveillance.

# 23/02 : Projection et discussin autour du Squat (20H) et bouffe Vegan (18H30)

A un mois de la manifestation pour un logement pour toutes et pour tous, ça sera l’occasion de se revoir autour d’un bon repas suivit d’une projection (le choix de la projo est en cours).

A BIENTOT !