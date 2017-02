STAGE VIDEO - PHOTO - EXPRESSION POUR JEUNES

Tu as entre 15 et 25 ans ? Tu veux exprimer qui tu es ? Devant ou derrière la caméra, viens parler de ton identité et brise les stéréotypes !

Inscris-toi à notre stage gratuit « Happy ID » et viens pratiquer la vidéo, la photo ou d’autres modes d’expression de ton choix !

Stage organisé par Magma asbl en partenariat avec le Pôle Jeunesse Molenbeek – L.E.S. asbl.

Lieu du stage : Boulevard Léopold II, 170, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Du 27 février au 3 mars. Inscription avant le 20 février.

Pour plus d’infos et pour t’inscrire, contacte Amandine au 0472/ 82 63 68 ou amandine.kech@mag-ma.org

Page FB : @projetHappyID