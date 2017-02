Malta. Land of Sea reflète la diversité culturelle fondatrice de l’identité maltaise. Avec l’omniprésence de la Méditerranée pour fil conducteur, qui n’a cessé d’influencer l’organisation pratique comme l’imaginaire des hommes, la mer-matrice ouvrit l’île au reste du monde. L’exposition réunit une soixantaine d’œuvres – dont certaines remontent à la préhistoire – ayant traversé les siècles. Chaque objet peut être considéré isolément ou être mis en relation avec les autres pour appréhender de manière dynamique l’histoire et l’âme de Malte, fondées sur de nombreuses hybridations culturelles. Et si la terre, loin d’être le pôle opposé de la mer, en était, en définitive, le prolongement ou, mieux encore, l’accomplissement ?