Après Tate Liverpool, l’exposition de l’artiste français Yves Klein viendra à BOZAR au printemps 2017. Klein s’est fait connaître grâce à ses monochromes « bleu marine ». Comme nul autre, son art exprime l’idée d’une infinité spirituelle et sa prédilection pour les rituels mystiques. À travers ses œuvres picturales et ses performances spectaculaires, Yves Klein est considéré comme le précurseur du happening et du body art. Se composant de chefs-d’œuvre jamais exposés et d’images rares, cette exposition se propose de vous faire découvrir l’œuvre de cet artiste d’avant-garde et les nouvelles perspectives qu’il a ouvertes sur le monde de l’art.$

Heures d’ouverture

Mar - Dim, 10:00 - 18:00

Jeu, 10:00 - 21:00

Fermé le lundi

Tarifs

€16 / €14