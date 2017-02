Sur fond de crise des subprimes, Que reste-t-il des vivants ? interroge nos solitudes contemporaines et la « financiarisation » de nos existences. Qu’avons-nous à perdre, qu’avons-nous à gagner ? Unique question, semble-t-il, dans le maintien d’un équilibre précaire entre pertes et profits. Dans l’intervalle de l’organisation socio-économique mondiale et l’intimité contrariée du vivant, Que reste-t-il des vivants ? bouscule par son constat critique la légitimité du « miracle » post-industriel.

Après C’est quand la délivrance ?, Laurent Plumhans donne à nouveau la parole à une « jeune » génération dépossédée. Comme rempart à la brutalité latente d’une société malade, l’écriture y dissèque la relation à l’autre dans le prisme de l’addiction à l’objet, là où cohabitent marchandisation et perte du sentiment d’exister.

