Paraphysique du crétinisme institutionnel

Choses vues

Choses entendues

Choses vécues

Comme prendre un billet de train

Quand en tout, le fascisme fait le plein

Maintenant il faut s’y habituer

Son nom, son prénom, il faut les donner

Surtout si la vendeuse est une fasciste

Qui à son parti nationaliste donne des listes

Et si vous lui dîtes ses quatres vérités

De faire vos réductions, retirer

Elle peut même vous menacer

Par une fenêtre, une fois son store baissé

Ne nous trouvant pas déjà suffisamment fichés

Aucune discussion possible avec la débilité

Et comme avant la querelle

Le nom et prénom furent déjà donnés

Il y a lieu effectivement de s’en inquiéter

Quand le contrôle social s’en mêle

Bientôt, déjà

Quand tout est devenu un tracas

Quand tout est devenu du goujat

Il faudra montrer sa carte d’identité

Même au restaurant, pour pouvoir manger

Tout un totalitarisme moderne

Et le totalitarisme classique, en berne !

Les terminologies évoluent

Mais toujours le capitalisme tue

Une sorte de tueur en série

Qui sévit dans tous les pays

Avec même des admiratrices, comme pour Guy Georges

Pour un peu, elles mettraient à nues, leurs gorges

C’est aussi les compagnies minières

Catholiques, paternalistes

Tout un personnel propriété de la mine esclavagiste

Avec toute une organisation militaire

Et pour satisfaire à l’embauche

Du mariage à l’église, communier à l’église, aucune débauche

Avec les morts au champ d’honneur du travail

Quand les mots ne sont pas un détail

De l’ouvrier qui était un Peugeot

De l’ouvrier qui était un Michelin

Du mineur qui était sa mine

De l’ouvrier qui était son usine

Comme une propriété de leur patron

Comme jadis, l’esclave de sa plantation

Chaque corporation avait sa bataille du charbon

Avec son école

Avec son église

Mais la mine avait aussi ses grèves

Qui n’étaient pas toujours brèves

1948

L’armée française intervint

Pour tuer, emprisonner, 13000 condamnés, c’est pas rien

Et cela n’est pourtant pas si loin !

Et à tout bien considérer

Même si rien ne peut vraiment se comparer

Le capital est comme une mine

Mais personne ne s’y débine

Avec une climatologie chamboulée

Et des coups de grisou qui ne peuvent s’éviter

France, début 1963, un hiver oublié

Et cependant, trente mille morts de froid

Mais de nos jours, qui le croit ?

Une chimère comme la peste d’autrefois

1347 à 1353, une décimation

Pour le tiers de l’Europe, en population

Donc

La plupart des gens

Appartiennent à quelque chose, c’est navrant

D’une idéologie, d’une religion, d’une croyance, c’est surprenant

Et tout le monde appartient au pognon

Le pognon de la soumission

La soumission au pognon

Tous et toutes nous lui appartenons

Il devient la première motivation

C’est le dictateur de toute vie

Car tout, en vérité, lui est soumis

Avec toute une zone d’obscuration

Consciencieusement entretenue par la réaction

Et pas seulement par le bouc émissaire Fillon

Alors que notre galaxie voyage à 631 km/seconde

Nos mentalités devront aussi voyager pour la révolution !

Toute l’organisation de notre société

C’est finalement basée sur la compétitivité

Gigantesque additif alimentaire pour nous empoisonner

E171

Dioxyde de Titanium, du colorant à bonbon

Au tout dégueulassement bon

Et à tout cela nous nous conformons

Il y a déjà les moules

Pour que les mentalités s’y coulent

Comme pour la formation des couples

Même si plus que jadis, c’est plus souple

Le couple associatif

Ouvert sur l’extérieur, recherche d’égalité, négociation

Le couple compagnonnage

Son chez soi, sa propre cage

Le couple bastion

Homme actif, femme au foyer

Le couple cocon

Pour rester sous l’édredon

Sans crainte de l’isolation

Le couple parallèle

Fermeture sur soi

Deux dans l’entre-soi

Et de l’interaction à plusieurs ailes

Et peu importe les pourcentages

C’est finalement de toutes les vies, de tous les âges

Là-aussi, le capital sait bien nous formater

Selon ses besoins, là-aussi, le capital sait bien nous engrammer !

Il n’y a finalement

Que l’éloge de la fuite de Laborit, c’est plus prudent

Que l’éloge de la suite de Bruno Dubuc, c’est si évident

Car il y a partout des dominantes et des dominants

Des parents aux enfants, cela s’apprend

La tête en l’air

Un tour dans le système solaire

Encelade

Satellite de Saturne

Son eau liquide salée, ses panaches d’eau

Sous la croûte de glace, cela doit être beau

Des nutriments, des composés organiques, c’est pas du pipeau

Europe

Satellite de Jupiter

Sous la glace, océan liquide salé

Des fissures, de la banquise, champ magnétisé

Et des tas d’objets célestes dans le système solaire

Sans compter tous les Kepler extrasolaires

Et déjà de la zone d’habitabilité

Peut-être un faux repère pour nous égarer

Mais cela nous fait une belle jambe ma foi

Quand sur notre Terre, le capitalisme fait régner sa loi

Tout y est donc mesquin, tout y est donc étroit

Salut à vous

Les anarchistes d’autres mondes

Pauvres de nous, dans notre immonde

Pas de salut, par contre, pour les fascistes d’autres mondes

Dans tout autre monde, peut-être de l’immonde !

Car partout où se manifeste le capital

Sont fabriquées les avalanches du mal

Tout le monde y est cobaye

Pour y étudier des humains, les failles

Et souvent, derrière

En expérimentateurs, il y a la hiérarchie militaire

Et les effets des gaz et des drogues

Quand les têtes sont remplies de fog

Amphétamines, pervitine, méthédrine

LSD, BZ, cocaïne, se substituant à la bibine

Surtout en temps de guerre

La pensée militaire est mégère

Mais aussi en temps de paix

Les civils, une autre cible, en effet

Et des populations sous contrôle

Robotisation généralisée qui enrôle

Et donc pas seulement des savants ou des médecins nazis

Qui furent d’ailleurs engagés par un certain pays

Les USA, pour pointer encore en tête de l’ignominie

Et le soldat qui ne dormirait jamais

Et le soldat qui ne désobéirait jamais

Bref, le soldat parfait

Le citoyen qui ne réfléchirait plus

Le citoyen qui accepterait tout

Le citoyen qui ne réfléchirait plus

Le citoyen qui ne contesterait plus

Le fasciste, pour le capital, c’est un fait

C’est le citoyen parfait

C’est à vomir, mais hélas, c’est vrai !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "