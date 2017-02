Khamsa fi 3aynkoum



[Ce communiqué n’a volontairement pas été envoyé à Marseille Infos Autonomes. En effet, les mots nous manquent pour exprimer notre dégoût face à la non-prise de position pacifiante et anti violence concernant la soirée du 28 octobre à 1000 babords et plus généralement, sur la question des antiracialisateurs. Ne « pas prendre position » dans un débat est en soi une prise de position ; participer à la diffusion d’idées racistes et prétendre construire ainsi « le débat » relève d’une hypocrisie particulièrement prononcée. La peur du conflit dans nos milieux et dans ce silence généralisé nous étouffe. La guerre n’est pas prête de se finir, soyons meilleur à être en conflit. ]

Il y a quelques temps, un autre texte nauséabond de nos comiques préférés, les « antiracialisateurs », est sorti en format bouquin sous le titre « La race comme si vous y étiez ! », signé les amis de Juliette et du Printemps, avec une jolie page internet intitulé « colorblind is beautiful » (on se souvient de leur première blague, déjà, via le titre de leur site « racialisateur go home »).

Très serviables, les potes de Juliette nous y fournissent une liste des lieux où se les procurer ; ça nous démangeait trop, quelques chose à mi-chemin entre la tendance clepto et une forte envie de bégère à la lecture passée de leurs autres textes nous a poussé à en rafler toutes les copies dispo sur marseille, rentrant chez nous le sac-à-dos bien rempli.

Les textes de Juliette et ses potes nous font rire ; pas juste à cause de leur stupidité, mais parce qu’à travers le bourbier raciste que sont leurs textes geignards et misérables, c’est une peur qui dépasse leur contrôle que l’on peut lire. Elle les fait trembler et balbutier des pensées désarticulées qui les ridiculisent. Ils ont peur de leur ombre en pensant voir la notre dans des ruelles étroites, ils ont peur du sourire kabyle, ils ont peur des fantômes d’un passé qu’ils voudraient enterrer et oublier bien trop vite. L’odeur âcre de cette peur nous est parvenu et on s’en pourlèche.

Avis à Juliette, non-fides, la discordia et toute leur clique de petits blancs geignards : vous avez raison d’avoir peur.

À trop vouloir jouer les malins, vous vous êtes crée de mauvais ennemi-e-s, celleux qui n’oublient pas, et qui en ont franchement rien à foutre d’ouvrir un dialogue avec vous. À votre prochaine visite, on cassera vos gueules en plus des vitrines.

Fascistes, autoritaires, censeurs... On se fiche pas mal des noms que vous nous donnerez suite à ce communiqué. Vos notions démocratiques de droit à l’expression libre nous font grimacer de dégoût : vous pouvez bien l’avoir et nous n’allons pas jouer un quelconque rôle de police de la censure. En revanche, en réponse à l’expression libre de votre parole, attendez-vous à l’expression libre de notre violence. Vos attaques verbales rencontreront à présent nos attaques physiques. Œil pour œil, dent pour dent.

Nous reproduisons ci-dessous la liste des lieux diffusant ce bouquin et vous encourageons tou-te-s à les voler pour en faire ce que vous voulez (on vous fourni quelques exemples sous forme d’images) :

Lille :

Centre culturel libertaire - 4 rue Colmar

L’insoumise - 10 rue d’Arras

Montpellier :

Centre ascaso-durruti - 6 rue Henri René

Scrupules - 26 rue du faubourg Figuerolles

Nantes :

Vent d’Ouest - 5 place du bon pasteur

Paris :

Galerie de la Sorbonne - 52 rue des écoles

Publico - 145 rue Amelot

La Discordia - 45 rue du Pré Saint-Gervais

Le Mont en l’air - 71 rue de Ménilmontant / 2 rue de la Mare

St Jean-du-Gard :

Bibliothèque- Infokiosque - 152, Grand’rue

Strasbourg :

Libraire Kleber - 1 rue des Francs-Bourgeois

Kiosque Molodoï - 19 rue du ban de la Roche



Email de contact : tupeuxpastest@riseup.net