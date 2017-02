Théodore dit Théo, violé par la police

Théodore dit Théo

Par des policiers fut donc violé

Mais c’est son anus qui fut matraqué

D’Aulnay-sous-Bois, cité de la Rose-des-vents

Pour la police, déjà coupable, évidemment

Les policiers sont-ils donc tous des fascistes ?

Et bien, espérons que non !

Les policiers sont-ils donc tous des violeurs

Et bien, espérons que non !

Mais de toutes les façons

Pour s’engager dans les forces de la répression

Le cerveau doit être en état de fascisation

Pour réprimer ainsi toutes les manifestations

Puisque la société capitaliste interdit maintenant de manifester

Avec toujours de bons prétextes trouvés

Des milliers de policiers, de gendarmes, de militaires

Des forces pour le fascisme, des forces pour nous faire taire

Grand gaillard de 1m90, 22 ans, fan de football, était une cible

Pour la police, c’est comme une Bible

Jadis

Dans les manifestations

Quand elles étaient encore tolérées

Un slogan revenait dans les manifs anars

" Flics, fascistes, assassins " et aussi de toutes parts

Mais avec le providentiel de l’état d’urgence

La police peut se permettre toutes les violences

Que le pouvoir va bénir en toute confidence

Ainsi

Pourtant, dans les rassemblements ou les manifestations

Elle a la bave aux lèvres la répression

Toute une police, chiens de garde du capital

Police qui rêve de gazer, de matraquer, de faire mal

Aux honnêtes gens qui vomissent le capital

Et donc souvent contre les anarchistes

Et donc souvent contre les ennemis des capitalistes

Mais c’est vite oublié

Il en va pourtant ainsi chaque année

En France, il y a trois millions d’interventions policières

Au service de la pensée réactionnaire

Nonobstant

Théodore dit Théo, n’avait aucun passé judiciaire

Mais la police ose tout quand on la laisse faire

Elle n’est que la police du capital

Finalement, elle obéit aux ordres, c’est fatal

Tous les gouvernements sont à abolir

Tous les gouvernements sont à détruire

Barbarie ou anarchie

La mort ou la vie

Nouveau slogan dans les manifestations interdites

Quand la matraque, le gaz, on l’évite

" Flics, fascistes, violeurs "

Et tous et toutes, reprenant cela en choeur

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "