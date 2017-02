Les mafias du capital

Mafia de la politique

Politique de la mafia

Toute une voyoucratie politicienne

Que les corses de Marseille, en vérité, plus ancienne

Immobilier, tourisme, sécurité

Une pratique dans le monde entier

Car la mafia est partout impliquée

De grandes entreprises

Là-aussi la mafia étend son emprise

Du colonialisme et de son bol d’air

La mafia des mafias

Les mafias de la mafia

Bref, toute la vie du capital

Avec donc des mafias spécialisées, c’est fatal

Et en cas de dissensions internes

Le 11,43 n’est jamais en berne

En France, et pas seulement en Corse ou à à Marseille

Au tout devenu oseille

Des truands et des hommes de main

Des politiciens, des vedettes, des escrocs, des assassins

Tino Rossi qui fut l’ami

Du nazi gestapiste corse, comme lui

Mort de sa belle mort, l’odieux Etienne Leandri

Donc, vedettes, truands, affairistes, personnel étatique, fascistes

Tout un petit monde capitaliste !

Avec des protections policières

Avec des protections politiques

Comme avec la nébuleuse gaulliste réactionnaire

Qui avec le SAC ( service d’action civique ) sut si bien y faire

Et voilà Charles Pasqua et Michel Tomi, duo cynique

De tout un réseau machiavélique

Tout un gangstérisme d’Etat

Comme une sorte d’état du gangstérisme

Michel Tomi, le dernier parrain survivant

Mais cela n’est jamais pour très longtemps

Il y a forcément la génération suivante

Qui dans l’horreur devient plus savante

Se débarrasser de la mafia

En vérité, se débarrasser de toutes les mafias

Serait

Se débarrasser de l’Etat

Non pas d’un Etat

Mais de tous les Etats

Et chaque secteur mafieux

S’étend donc comme le feu

Et c’est juste une concurrence

Qui peut freiner son outrecuidance

C’est comme une technique

Qui à chaque mafia est spécifique

Comme dans les abattoirs

Encore hors sujet, vous allez voir

Et vous n’allez pas le croire !

Avec donc toute une souffrance animale

Mais tout est souffrance sous le capital

Aucun aliment n’est pourtant indispensable

Fruits, légumes, suffiraient pour la table

Du mouton aliment

Du porc aliment

Du canard aliment

De la dinde aliment

Du lapin aliment

De la biche aliment

Du poulet aliment

Du boeuf ( c’est de la vache ) aliment

Parfois, du chat aliment

Parfois, du chien aliment

Parfois, de l’être humain aliment

Selon les temps et selon les pays

Et tous les du ceci ou tous les du cela que j’oublie

Avec tout un principe d’incorporation

Avec toute une symbolique de sublimation

Fort comme un boeuf

Et donc, si l’on mange du boeuf

Mais surtout en réalité

C’est un véritable permis de tuer

Et puis, les bêtes seraient si bêtes

Mais l’alibi pour les manger est encore plus bête

Car dans bêtise, il y a le mot bête

La mafia carnivore encore en fête

Il faut pouvoir justifier le meurtre alimentaire

Avec une mise à mort règlementaire !

Des préoccupations pas seulement d’aujourd’hui

Déjà, à l’antiquité, il en allait ainsi

Encore la mafia, la négationniste

De plus en plus la mafia est capitaliste

Secte de la mafia

Mafia de la secte

Et des crétins négationnistes

Autrefois, ils s’appelaient révisionnistes

Mais elle n’est pas si longue la liste

Maurice Bardèche, déjà en 1948

Les Paul Rassinier, les François Duprat

Duprat, du début du Front National, avec les gros bras

Il n’y avait alors que mille membres

Robert Faurrisson, lui en 1980

Qui ressemble d’ailleurs, de tête, à Jean-Luc Godard

Mais lui est quand même moins jobard

Les Pierre Guillaume, les Gabriel Cohn-Bendit, frère du faux anar

Les Roger Garaudy, les abbé Pierre, et pas forcément sur le tard

Et même du négationniste

Jean-Claude Pressac, devenu antinégationniste

Et donc encore une mafia, autre fois

Mafia unie pour l’antisémitisme, voilà

Du nazi, du fasciste, du stalinien, du gauchiste

Bref, divers visages capitalistes

Les mafias sont diverses et variées

Et c’est dans le monde entier

Aux divers visages du capital, les mafias ont su s’adapter

Elles sont maintenant partout chez elles

Et de nouvelles mafias avec de nouvelles ailes !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "