Le groupe bruxellois de l’ACiDe s’ouvre à de nouveaux chantiers !

Etant donné les nouvelles demandes d’adhésion, nous proposons une rencontre ouverte à tou.te.s celles et ceux qui seraient intéressés de connaître la dynamique de l’Audit citoyen de la dette (ACiDe) et de s’y engager affinités. Cette soirée sera donc l’occasion de présenter les initiatives passées et en cours mais aussi et surtout de dégager de nouvelles pistes de mobilisation !

Un format dynamique et participatif ouvert à tou.te.s

Plus d’infos sur l’Audit citoyen de la dette : www.auditcitoyen.be

À Bruxelles Laïque le 21 février à 19h30

(Avenue de Stalingrad 18, 1000 Bruxelles)

Plus d’infos sur la soirée : christine[chez]catdm.org

https://www.facebook.com/Acide.bx/