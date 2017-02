Vendredi 3 mars à 20h15

Sarah Katz et Pierre Stambul :

Chroniques de Gaza, mai/juin 2016

Gaza est une cage bouclée par terre, par mer et par air où 2 millions de personnes sont enfermées. La quasi-totalité des jeunes ne sont jamais sortis.

Gaza est un laboratoire où l’occupant israélien expérimente tous les deux-trois ans les armes les plus sophistiquées contre une population désarmée.

Gaza est régulièrement diffamée : terroristes, intégristes. Diffamée par ceux qui y ont commis de nombreux crimes de guerres et crimes contre l’humanité.

Pourtant à Gaza, on résiste pacifiquement, on étudie, on s’acharne à continuer à produire malgré les destructions, on discute politique dans la plus grande diversité, on espère.

Sarah Katz et Pierre Stambul sont des militant-e-s de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP). Il/elle ont pu séjourner à Gaza en mai-juin 2016. Il/elle y ont rencontré la société civile, les associations petites et grandes, les partis, les gens simples, femmes ou hommes, jeunes ou vieux, les réfugiés, les paysans, les pêcheurs …Ils raconteront la cage de Gaza à partir de photos. De ce voyage est sorti le livre “chroniques de Gaza, mai/juin 2016”.

http://upjb.be/