Paraphysique de l’emprise

" Mais l’intense activité du cerveau des internautes montre aussi pourquoi ils ont plus de mal à lire en profondeur et à se concentrer durablement quand ils sont en ligne. La nécessité d’évaluer des liens et d’effectuer des choix de navigation en conséquence, tout en traitant un tas de stimuli sensoriels fugaces, exige en permanence une coordination mentale et des prises de décision, ce qui empêche le cerveau de chercher à comprendre le texte ou toute autre information "

Nicholas Carr ( Internet rend-il bête ) Ed : Robert Laffont

Le phénomène de l’emprise

L’emprise du phénomène

Tout le monde sous une emprise

Sous l’emprise d’une passion

Sous l’emprise d’une religion

Sous l’emprise d’une éducation

Sous l’emprise d’une obsession

Sous l’emprise d’une déception

Sous l’emprise d’une organisation

Sous l’emprise d’une association

Sous l’emprise d’une idée

Sous l’emprise du répété

Sous l’emprise d’une culpabilité

Sous l’emprise de nos regrets

Sous l’emprise de nos méfaits

Sous l’emprise d’une croyance

Sous l’emprise d’une démence

Sous l’emprise d’une secte

Sous l’emprise d’une relation infecte

Sous l’emprise de la calomnie

Pensant toujours à vous, la femme ennemie ou l’homme ennemi

Et surtout, sous l’emprise, forcément

De tous nos conditionnements

Sous l’emprise d’un homme

Sous l’emprise d’une femme

Sous l’emprise d’un groupe

Pour chacun et chacune, sa soupe

Difficile de se défaire d’une emprise

Même avec la lutte qui pratique toutes les prises

Et même en cas de maltraitance

L’on veut néanmoins payer la redevance

C’est ainsi qu’à son bourreau

L’on finit par s’attacher, c’est idiot

Malgré le mépris, malgré les gros mots !

L’emprise du couple

Quand l’autre vous casse

Sans cesse des reproches

Sans cesse des réflexions

Sans cesse des humiliations

Et puis de guerre lasse

C’est à autre chose que l’on passe

Cela peut, nonobstant, durer des années

Pour ma part, hélas, je puis en parler

Et un jour l’on fint par exploser

Devant l’injustice, devant l’incommunicabilité

De la violence physique, de la violence verbale

Toute accumulation produit son fatal

Moi, ma faiblesse, c’est l’injure, la violence verbale

Il faut pourtant mettre ma patience à mal

Mais c’est la logique du capital

De plus en plus de réactionnaires

De moins en moins de libertaires

Pas d’amour mais de la sexualité

Et comme il n’y a plus aucune gratuité

D’une façon l’autre, comme pour tout, il faut payer

De la rivalité et pas de l’amitié

Cela du couple jusqu’à la collectivité

Chaque personne étant persuadé d’avoir raison

Chaque collectivité étant persuadée d’avoir raison

Et cela est vrai d’une certaine façon

Nos expériences nous menant à la baguette

Nos expériences nous rendant méchants, méchantes, gentils, gentilles, ou bêtes

Moi, toi, ils, elles, eux, souvent dans l’infect ou l’inepte !

Sous l’emprise d’un parti

Et l’on est ainsi de parti pris

Sous l’emprise d’une organisation

Ainsi, on lui donne toujours raison

Ainsi, l’on perd toute raison

Sous l’emprise de la télévision

Lobotomisation et soumission

" En règle générale, le fait d’être exposés à des contenus audiovisuels violents amenait les enfants à ignorer les signaux précurseurs de l’agression physique et à n’agir qu’après la survenue de cette dernière "

Michel Desmurget ( TV Lobotomie, Ed : J’ai lu )

L’emprise du cinéma

Reproduisant les mêmes schémas

Des comportements de domination

Des comportements de soumission

Des comportements de répétition

L’emprise de la radio

Même si cela paraît moins sot

Avec là aussi des invités sur mesure, à la maison

Ou alors l’expert ou l’experte en fausse contestation

L’emprise de l’Internet

Avec le virtuel si inepte

De la prétendue communication

Et surtout de la vraie réaction

Et surtout de la vraie prostitution

L’emprise de la connerie

Comme ce Luc anonyme et son mépris

Qui sur mon site et par message

Comme tant d’autres dans diverses cages

Un flic, un fasciste, un gauchiste, un démocrate, un stalinien

Les cinq en même temps, peut-être bien !

Non, je n’en ai pas marre

De vous emmerder bien profond

En poussant ma gueulante d’anar

Jamais marre de faire chier les connes et les cons

Finalement

Cela m’a inspiré quelques lignes

Contre toutes les stupidités, il faut rester digne

Chaque chrononyme ayant sa dîme

Que ne peut entamer aucune lime

Avec des covariables sociodémographiques

Avec des covariables psychologiques

Avec des covariables idiosyncrasiques

Ainsi l’algorithme est un territoire

Ainsi le programme c’est la carte

C’est de la recette de cuisine

Y rajouter un peu de bibine

Et forcément aussi, dans un monde

Qui est pour le moins immonde

L’on est toujours le gentil ou la gentille d’une autre personne

L’on est toujours le méchant ou la méchante d’une autre personne

L’on est toujours le con ou la conne d’une autre personne

L’on est toujours l’ordure d’une autre personne

L’on est toujours l’injure d’une autre personne

L’on est toujours le ceci ou le cela d’une autre personne

L’emprise des puissances d’argent

Qui de tous les journaux sont le financement

Et de cette puissance d’argent sont donc les affidés

Sauf les publications libertaires et " Le Canard Enchaîné "

Être inconnu

Et oser écrire sans l’ambage

Cela devient de l’outrage

Et voilà qui met la bêtise en rage

Vite un ring, que pour le moins

L’on s’explique aux poings

Et donc l’emprise des mots

Les mots qui déstructurent, mots vrais, mots faux

Tout est donc emprise

La noradrénaline est notre entreprise

L’emprise de l’église

Qui sur toute modernité, mise

C’était l’aumônier pour que tout se dise

Et ce jusque dans les tranchées

Pour avant de crever, pouvoir se confesser

Certes, c’était pendant la guerre

Mais c’est comme si c’était hier

L’emprise de la spoliation

Les biens juifs pendant l’occupation

L’emprise de l’exclusion

La faim au ventre et sans maison

L’emprise de la frustration

Pas seulement sexuelle, mais toutes options

L’emprise des hormones sexuelles

Et toute une misère bien réelle

Sauf dans les journaux ou à la télévision

L’emprise de l’enfance

L’emprise de l’adolescence

L’emprise de la jeunesse

L’enfance de la vieillesse

Chaque emprise avec sa spécificité

Chaque emprise pour nous aliéner

Avec toute une organisation du cerveau

Qui changeant à chaque fois, tombe dans l’eau

Mais pas de libre arbitre, mais un étau

L’emprise des marqueurs physiologiques

Phasage de la réponse émotionnelle

Où il n’y a aucune cautèle

Avec cent milliards de neurones

Avec cent milliards de cellules gliales

Avec un million de milliards de synapses

Tout est emprise sous le capital

Toutes les emprises se retrouvent à son bal !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "