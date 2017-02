Rencontre autour de la "Jineolojî"

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons récemment fondé, avec un petit groupe de femmes kurdes, une association nommée "Jineolojî".

Notre intention est, entre autres, de réaliser des recherches à propos de questions touchant aux genres et aux rapports de domination entre les genres, d’organiser des conférences-débats permettant de partager et développer nos idées, ainsi que de faire connaître le mouvement féministe kurde. Nous avons également l’intention d’organiser des formations au sujet de la "jineolojî" ou de traduire des livres sur le sujet.

"Jineolojî" est un terme créé par Abdullah Öcalan (fondateur du PKK, mouvement révolutionnaire armé de libération du peuple kurde initialement, qui s’est progressivement développé en mouvement pour une société écologique, démocratique et féministe). "Jineolojî" signifie "la science des femmes" ("jin" signifie "femme" en kurmanji et "lojî" vient du grec comme vous le connaissez déjà). Le concept de "jineolojî" a revigoré le mouvement féministe kurde et est en pleine recherche et développement.

Ce sera l’occasion de découvrir quelles sont les intentions de ce mouvement et comment il se développe actuellement en pratiques. Ce sera aussi l’occasion d’échanger nos idées, désirs et perspectives, car chaque contribution compte !

Pour cette première rencontre, nous préférons nous retrouver entre femmes.