Masse critique de février

Ce 24 février 2017, put the fun between you legs !

Ce mois-ci, la Masse Critique se terminera au Kré-action (2, rue de Droixhe) pour y fêter l’ouverture d’un atelier vélo participatif & autogéré.

Bières, musique & bonne humeur !

Rendez-vous à 17h30 sur l’Esplanade Saint-Léonard.

Départ à 18h.

plus d’info :http://massecritique.agora.eu.org/