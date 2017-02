Le « Comité Citoyen Foyer Suisse » prévoit de manifester sur la place Fédérale pour la « démocratie directe » et la stricte application de l’Initiative de l’immigration de masse le 18 Mars 2017.

A la tête du comité d’organisation se trouve Nils Fiechter (Jeunes UDC) qui s’est fait remarquer dernièrement par ses propos sur les victimes de violences sexuelles et qui alimente le débat sur la burqa avec des représentations racistes.

L’événement est relayé par toute l’extrême-droite suisse accompagnée du slogan « Nous sommes le peuple ».

Il y a 10 ans, en 2007, l’UDC avait déjà essayé de marcher sur Berne pendant sa campagne des moutons noirs. L’UDC avait été obligée d’annuler sa manifestation car la police ne pouvait plus assurer sa sécurité à cause des blocages et des contre-manifestations en ville. Malgré une très forte présence policière, 7’000 sympathisants UDC et plus de 300 néo-nazis, les blocages et les contre-manifestations ont permis d’empêcher l’extrême-droite de marcher dans les rues de Berne.

Alors que le populisme de droite et le nationalisme gagnent du terrain partout et au quotidien, il devient de plus en plus urgent de proposer des alternatives à la social-démocratie et au néo-liberalisme. Organisons nous depuis nos quartiers avec les gens qui partagent notre quotidien et notre condition afin de construire une société plus juste et solidaire ! Pour un changement par le bas, contre les inégalités sociales et toutes les formes d’oppressions.

Retrouvons-nous à Berne le 18 mars pour stopper l’UDC, les nationalistes et les racistes de tout poil !

WELCOME BACK TO HELL !

MAKE RACISTS AFRAID AGAIN !

LET’S BLOCK BERN !

Plus d’informations à suivre sur :

rechtehetzestoppen.blackblogs.org

renverse.co

rage.noblogs.org