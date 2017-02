Radio Libertaire ou Persona non grata

C’était le copain Frédo

Qui sur Radio Libertaire, animait, "au bistro "

Il voulait m’y inviter

Afin que lors de son émission, je puisse pérorer

Mais d’abord, il fallait passer un test

Devant un chefaillon, cette peste

C’était lui le dominant

De la bande, le moins avenant

Une sorte de stalinien

Un surveillant pas malin

Nous faillîmes en venir aux mains

J’avais décidé de tout dire

Mais avant, il voulait me lire

Une grande tension, je sentis

Dans le studio, qui encore, en frémit

Ce commissaire du peuple

Me prenait pour un illuminé

Qu’il fallait surveiller et censurer

Et je fus à moitié saboté

Mais de parler, personne ne put m’empêcher

Je fis un appel immédiat

A la révolution sans aucun blabla

Pas demain, mais tout de suite

Surprendre l’ennemi, il faut faire vite

Je n’avais rien à perdre, tout à gagner

Juste passer le temps et m’amuser

Et les têtes de ces libertaires, décomposées

La peur de perdre leur émission

Des copains pourraient en témoigner

Pas de langue de bois et c’est l’éviction

Mais je dis aux copains

Deux ou trois étaient bien

Censure pour censure

Restons sur des positions dures

Et au moins, nous aurons dit

Ce qu’est ce monde pourri

Certes, cela buvait de la bière

Certes, cela fumait, pour planer dans les airs

Avec quelques femmes

Mais il manquait de dames

A moi, toujours philogyne

Pour en direct, lutiner une coquine

Pour que le scandale fut complet

Car sous les jupes, je me plais

Et donc, je partis, sans aucun regret

Radio Libertaire

Bon chic, bon genre, mémère

Il faut avoir un certificat

De bonne moralité, sinon, pugilat

Ou alors, vous êtes un malfrat

Oui, j’étais persona non grata

Mais moi, je suis un vampire

Un pauvre, cela va sans dire

Pourchassé par vos noblesses

Qui tiennent tout en laisse

Je ne puis sortir que la nuit

Pour pouvoir sauver ma vie

De vos religions, de vos idéologies

Mais un ami

Avait entendu mon appel

Qui l’amusa beaucoup, lui aussi

Car il savait cette piqure de rappel

Pas inutile, tout à fait nécessaire

A cette anarchie embourgeoisée, cette Radio Libertaire

Mais moi, je suis un vampire

Un pauvre, cela va sans dire

Malgré un défaut de crocs

Je puis mordre et sucer vos cous

Y insuffler mes mots

Dans toutes les faussetés, surtout

Patrice Faubert ( 1994 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "