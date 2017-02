Protest contre Mike Pence vice-président US !

le vice-président Mike Pence est à Bruxelles le 20 février 2017

ses positions contre des droits des femmes, la sexualité et le climate sont très offensieve et regressive et il faut venir protester !

rendez vous devant EXXI place schuman 9h30 à 10h30

ceci est organisé par Lights for Rights Brussels : http://lights4rights.org/

US Vice-President Mike Pence is due in Brussels on 20 February 2017.

His positions on women’s rights, sexuality and climate are offensive & regressive and must be protested !

GATHER OUTSIDE EXKI SCHUMAN

organisé par Lights for rights Brussels http://lights4rights.org/