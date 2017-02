Chantier et bouffe à midi collective tous les dimanches

Chaque dimanche il y a un chantier collectif au keelbeek et une bouffe préparée pour mange a midi. Si vous voulez aider à la préparation dans la cuisine ou en relation avec le chantier( planification des constructions, cherche de matériel,...) venez le samedi a partir de 15hr.

On a du matos mais n’hésitez pas à venir avec des marteaux , clous , vis , scies .. et tout ce qui peut être utile en construction du bois des palettes des plaques en bois , des baches sont les bienvenues !!

En projet on a de faire des projections le soir sur place a la Cabane commen. On a encore besoin d’un peu de matériel donc si vous voulez participé envoyer un mail au : ZADKeelbeek@riseup.net .

Apres tout la tempête... Je te revois encore un foi.

Bonne semaine !!