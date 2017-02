J’ai le miroir qui flanche… J’me souviens plus très bien…

Les faux souvenirs sont une manifestation facétieuse de l’inconscient.

Comme le montrent les déclarations de tel ancien magistrat, à propos du viol d’un jeune homme, noir de peau, ils peuvent aussi être une arme de guerre idéologique.

Ce que M. Bilger écrit ci-dessus est faux, et accessoirement obscène. Ce qu’il décrit n’a jamais existé.

La question n’est pas de savoir s’il croit à ce « mensonge », ou s’il l’invente délibérément.

« Bamboula » n’a jamais été un terme affectueux ou sympathique.

Mais certains racistes ont pu le croire.

En considérant ainsi ce terme, ils ne procèdent pas à une analyse linguistique rétrospective, ils s’amnistient eux-mêmes pour leur propre racisme.

Ils auraient très bien pu employer une expression comme « sale pourriture de nègre ». Non ! ils disaient simplement « Bamboula », ce qui sonne en effet comme un surnom enfantin.

Et comme on dit (ou disait) « faire la bamboula » pour dire faire la fête bruyamment (du nom d’un tambour africain, le bambalon), on peut faire semblant de confondre. Ces « gens-là » n’ont-il pas « le rythme dans la peau » ?

Adressé à une personne noire de peau, « Bamboula » est et a toujours été une insulte raciste. Comme « Blanchette » ou « Blanche Neige ».

Les racistes, quand c’est le cas, trouvent qu’ils sont bien bons de ne pas user d’insultes plus répugnantes à leurs propres oreilles. Ils trouvent que les « Nègres » et les « Biques » manquent d’humour. De l’humour, eux, ils en ont ; ils peuvent donc en juger souverainement. Les racistes se voient souvent comme des gens « sympas ». Donc, sympas qu’ils sont, et avec de l’humour en plus, quand ils traitent une personne noire de peau de « Bamboula », ça n’est pas méchant.

Je me souviens d’une discussion de comptoir, dans ma jeunesse (j’en ai eu une, moi aussi) ! Des consommateurs charriaient un jeune homme : « On l’a laissé trop longtemps dans le four ! ». Il n’avait pas vraiment protesté, simplement fait la gueule, une grimace peut-être. Et la patronne, cessant de rire de bon cœur, lui avait dit : « Oh ! c’est pas méchant ! » Avec un air d’autorité, presque méchante, qui ne souffrait pas de réplique. Il fallait feindre de ne pas trouver ça méchant — et raciste —, ou partir.

Comme les plaisanteries homophobes, ou sexistes, que l’on entend dans les bouches les mieux politisées, les plus radicales. C’est pas méchant ! Puisqu’ils le disent !…



M. Bilger est raciste. Et de ce qu’il nous confie, je déduis qu’il l’a toujours été. Mais il ne supporte pas de se voir dans le miroir que constitue l’écran vidéo où parade un flic raciste et violeur.