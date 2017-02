Nous vous invitons à la table d’hôte mensuelle du Crochet à partir de 18H30 ainsi qu’à la projection du docu 69 qui démarra à 20H30. Arrêt Germoire Tram 81 et bus 95.

Le film s’appelle « 69 » et ça se déroule autour de l’expulsion d’Ungdomshuset à Copenhague et explique la manière dont ont géré, pensé, agi les militants danois face à celle-ci. C’est l’unique documentaire sur le sujet fait par les militants eux-mêmes et qui raconte leur expérience indépendemment de toute influence extèrieure.

Le film questionne sur les différentes stratégies à adopter dans les luttes actuelles et donne une image de ce qu’ont vécu les activistes d’Ungdomshuset et de la mouvance anarchiste danoise durant cette période. La langue est en version originale (danois) sous-titrée en français…