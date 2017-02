Apéro d’info SCI Projets Internationaux 2017

Partir en volontariat, pourquoi pas ?

Venez à nos Apéros d’info pour connaitre les projets de 2017, rencontrer nos anciens volontaires et poser toutes vos questions !

Chaque année le SCI-Projets Internationaux avec ses partenaires locaux organise des projets de volontariat dans nombreux pays sur les 5 continents.

Des volontaires de différentes origines se rejoignent pour contribuer à un projet, donner un coup de main à une association, passer du temps dans une communauté, découvrir une autre culture, un autre pays et ses habitants…

Le groupe est constitué de 5 à 20 volontaires internationaux et locaux et le projet dure en moyenne 2 à 4 semaines. Le travail varie selon l’association d’accueil : animation d’enfants, rénovation/reconstruction d’un bâtiment, organisation d’activités avec des personnes marginalisées, préparation d’un festival (musique, théâtre …), nettoyage d’une réserve naturelle et reforestation, participation à une campagne d’éducation à la santé, etc. Il y en a pour tous les goûts.