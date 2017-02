Soirée de solidarité avec les inculpés de l’affaire de la maquette de la maxi-prison

Le 20 mai 2015, des manifestants opposés au projet de maxi-prison à Haren occupent le siège de la Régie des Bâtiments à Bruxelles. La maquette de la prison exposée dans le bâtiment est détruite durant l’action. Le parquet ouvre rapidement une enquête contre quatre personnes accusées de "destruction de bien mobilier en bande", dont l’identification a été rendue possible notamment par l’exploitation de photos de manifestations mises en ligne par les sites militants Krasnyi et De Wereld Morgen.

Le 19 février 2016, au tribunal, quatre inculpés étaient condamnées sans même que le tribunal essaie de savoir s’ils avaient participé à la destruction de la maquette. Fidèle à la logique de plus en plus répandue du "délit associatif, le tribunal condamne tous les occupants identifiés comme s’ils avait personnellement détruits la maquette. Cette affaire, qui passera le 1er mars devant la cour d’appel, est donc riche de leçons sur les formes actuelles de la répression, et appelle toute notre attention et toute notre solidarité.





1er mars dès 19h

Soirée de solidarité avec les condamnés pour la destruction de la maquette de la Maxi-Prison

Au local Sacco-Vanzetti

54 Chaussée de Forest à 1060 Bruxelles (métro Porte de Hal)



Au programme :

Exposé, discussion & projection : la situation de la lutte contre la maxi-prison à Haren.

Point d’information sur le procès

Discussion : les problèmes liées à la prise de photos/vidéos en manif

Concert de Chômeuse Go On (chanson anti-minérale engagée) et Mary-Jacques Yattara (chanson franco-soussou)

Infothèque, bar, buffet vegan

Entrée à prix libre en soutien aux condamnés

http://saccovanzetti.secoursrouge.org/2017/01/25/soiree-maquette/