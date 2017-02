On se souvient tous des joyeuses pancartes représentant un homme détesté de tous le milieu activiste pour son amour de la violence envers tout ce qui manifeste à Bruxelles, j’ai nommé le triste sire Vandersmissen représenté une gazeuse à la main avec la légende "Obersturmfuhrer Vandersmissen".

Ces deux pancartes avait fleuri une première fois lors de la manif "indigné" en octobre 2011 et l’une d’entre elles refleurissait en juin 2012 lors d’une manif anti-répression. Vandersmissen dans un premier temps avait feint de trouver la chose "amusante" en venant voir le porteur pour "discuté". C’est d’ailleurs à cet occasion qu’il lui fit remarquer un tantinet vexé qu’il y avait une erreur dans le libellé du grade... "Je ne suis pas Obersturmführer, dit-il, mais bien Obersturmbannführer, ce qui équivaut au grade de lieutenant-colonel..!". Je vous laisse apprécier l’horreur de cette réflexion... digne du personnage

Mais il retomba vite sur ses pattes et porta plainte avec partie civile pour : "calomnies, diffamations, atteinte à l’honneur, incitation au meurtre et exhibition de symboles nazis". Après une instruction qui devait durer cinq ans, et quelques auditions pour cinq camarades, une première chambre du conseil fut fixée en novembre 2016, mais fut reportée en janvier 2017 parce que Sven Mary - avocat de VDS - estimait n’avoir pas eu le temps de répondre aux conclusions des avocats de nos camarades...

Finalement, après une chambre du conseil étonnamment longue - 2h30 - , où nos camarades on pu exprimer leurs ressentis vis-à-vis du commissaire, et de ces actes violents, la décision de poursuivre ou non fut fixée au 21 février.

Décision qui vient de tombée : la juge a requalifié les faits en "injures", et de ce fait l’action en justice est éteinte, car prescrite ! Bien évidemment le plaignant peu toujours faire appel de cette décision, nous verrons...