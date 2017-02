Difficile d’en sortir !

(Une nouvelle communication arrive bientôt, voir : https://liege.demosphere.eu/rv/4644)

2 journées/soirées contre l’enfermement au sens large

Et ouais !

Nous en sommes toutes(-s) là, catapultées-(és) sur cette terre "dessinée" ou plutôt décimée par cet animal humain. Une terre de barrières, d’entraves, de normes, de règles, de contrôles, de surveillances, qui pue la mort et la maladie. Toute cette merde commence très tôt dans nos vies.

D’abord, une famille, nucléaire celle là, qui serre le corset de l’éducation et de ton imaginaire sur ton corps genré d’enfant.

Puis vient ce que certaine(-ain)s appellent école qui te formate et te modèle pour t’enfermer dans des boites à compétences et de productions choisies pour toi.

Et quand tu penses en voir la sortie, vient la ville, son béton, sa puanteur, le travail… qui capturent le vivant dans le piège d’une civilisation compétitive, raciste, patriarcale où tes seules possibilités sont d’être : consommatrice(-eur) forcée et aliénée ou objet de consommation, dominante mais surtout dominée, sage ou soi-disant folle.

Ton corps, ta langue, tes déplacements, tout doit être sous contrôle, bien sur, pour ta sécurité. Bienséance nécessaire au respect de toutes(-s). Cette vie que tu considères si souvent étouffante et merdique est réservée à l’animal humain. Nous te laissons imaginer ce que d’autres animaux que nous peuvent subir durant leur existence, aussi courte qu’elle puisse être.

Rassure-toi ! Pour quelques-unes(uns) d’entre nous les enfermements sont devenus nos cellules de résistances. Par la déconstruction, l’attaque ou la destruction nous avons trouvé des espaces de libertés possibles où la joie nous apparaît même parfois.

Ce week-end est une envie spontanée de partage et d’écoute avec toi sur l’enfermement quelles ques soient nos lacunes, nos barrières et nos peurs.

On se donne rendez-vous pour ça le 10 et 11 mars à Liège au Kré-action.

Vendredi : 17h

Samedi (dont concerts) : 14h

difficiledensortir@riseup.net