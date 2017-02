Solidarité de Bruxelles à Aulnay #JusticepourThéo

#JusticepourThéo #Théo #Bruxelles #Solidarité #Aulnay #VIOLencesPolicières #ACAB #ACAT et LOVE

Graff et Collages

Alors qu’il est impossible de se rassembler et montrer une présence humaine en soutient à Théo, à Aulnay, à Bobini et à toutes les victimes et familles de victimes de violences et crimes policiers, les mûrs, eux, s’expriment.

A Bruxelles, Aujourd’hui, et depuis 15 jours, devant la sortie du métro, le long de grands boulvards, ou encore devant un grand comissariat, on peut lire :

"Justice pour Théo" ou "Pas de Justice, pas de Paix" ou "Solidarité de Bruxelles à Aulnay" ou "la police tue et viole"

Ils dénoncent un viol, une torture policière. Encore une, de trop.

#JusticepourThéo

#JusticepourThéo

JusticepourThéo

Justice pour Théo à Aulnay - ACAT

Pas de Justice Pas de Paix ! - Devant le Tramay

Justice pour Théo

La police tue, La police viole - ACAT

La police viole et tue...

La police viole JUSTICE pour THEO

Pas de Justice Pas de Paix !

Solidarité de Bruxelles à Aulnay #Théo - Sortie du Métro

#JusticepourThéo - Sortie du Métro