Le travail est une prostitution

" Notre propre corps lui-même est déjà un objet , et , par suite , mérite le nom de représentation . Il n ’ est , en effet , qu ’ un objet parmi d ’ autres objets , soumis aux mêmes lois que ceux-ci ; c ’ est seulement un objet immédiat . "

Arthur Schopenhauer ( 1788 - 1860 )

La monogamie est inhérente à la prostitution . La prostitution est inhérente à la monogamie . La propriété sexuelle est la propriété qui contient toutes les autres propriétés . Nous apprenons à nous accaparer les êtres et les choses . Mais nous pourrions tout aussi bien apprendre à partager les êtres et les choses .

Et comme ce ne sont pas les mâles et les femelles qui manquent , nous pourrions toujours trouver des êtres avec qui partager nos fantasmes sexuels .

Et ce n ’ est plus la beauté physique qui serait le critère dominant dans la démarche séductrice , mais avant tout , l ’ affinité du fantasme .

Il n ’ y aurait plus besoin de prostitution et tout ce qui va avec , puisque toute la vie serait sexualisée .

Seuls les critères d ’ attirance physique et cérébrale réciproques seraient importants , ainsi que l ’ indispensable accord mutuel , tous les autres critères étant sans importance .

L ’ expression " être trompé " disparaîtrait , car elle le produit de la propriété sexuelle .

Plus de propriété sexuelle , plus de tromperie .

L ’ on rigolerait des expressions , se faire baiser , pour se faire avoir , un con / vagin de femme , du être un con .

Vous savez bien , les mecs disent entre eux , parlant d ’ une nana , tu l ’ as baisée ? ce qui veut dire , en clair , qu ’ elle s ’ est faite " avoir "

C ’ est curieux , ces deux expressions , se faire baiser , se faire avoir , et avoir baisé quelqu’un / quelqu’une , l ’ avoir bien eu .

" Je ne m ’ adresse qu ’ à des gens capables de m ’ entendre , et ceux-là me liront

sans danger . "

Marquis de Sade ( 1740-1814 )

Et l ’ on dit aussi , j ’ aime bien baiser , il m ’ a bien baisé , etc ... nous voulons bien tout partager sauf l ’ argent . Et nous voulons bien tout partager sauf le sexe . Et bien , aucune révolution ne pourra se faire , si nous ne voulons pas apprendre à partager sexuellement tant les hommes que les femmes .

Vous me rétorquerez , oui , mais tout le monde voudra les belles femmes et les beaux hommes .Beaucoup de belles femmes sont réservées pour la domination masculine , et sont des objets de concurrence entre mâles dominants .Tout ce qui est beau et donc d ’ une grande cherté , est présentement pour les riches . Et la beauté chez une femme peut-être un fond de commerce . Pour un homme aussi , d ’ ailleurs .

Dans une société spectaculaire marchande techno-industrielle , tous les rapports des animaux humains sont régis par l ’ argent .

Et tous les rapports humains sont donc suspects . De belles jeunes femmes avec des vieux richissimes , des jeunes et beaux mecs avec de vieilles rombières , etc ...quelquefois , c ’ est par attirance réciproque et sincère , mais c ’ est rare .

L ’ argent s ’ infiltre dans nos relations de toutes sortes , et imprime sa marque de fabrique . Et au fond , les péripatéticiennes sont les femmes les plus honnêtes qui soient , car au moins c ’ est clairement affiché , tout le monde doit passer à la caisse .

Et en général , vous en avez pour votre argent .Je n ’ ai jamais été voir de femmes prostituées , de ma vie , mais je sais qu ’ il y a différents tarifs , selon les prestations demandées .

Mais est-ce si différent de la vie d ’ usine ou de bureau , où l’ on doit louer soit ses muscles ou son cerveau à un patron / une patronne , qui sont des proxénètes , qui vous baisent , en vous faisant perdre votre vie à la gagner . Qui vous baisent , donc , autrement qu ’ au lit , c ’ est le cas de le dire . Mais au lit , au moins , c ’ est agréable de baiser .

" Combien il est de choses qu ’ on juge impossibles , jusqu’au jour

où elles se trouvent faites . "

Pline l ’ ancien ( 23 de notre ère , 79 de notre ère , éruption du Vésuve )

Encore qu ’ au lit , cela peut-être jouissif , alors que là , le patron maquereau , la patronne maquerelle , vont vous entuber sans que vous en ressentiez le moindre orgasme .

Le travail est donc aussi une prostitution , et les diverses bourgeoisies ( extrême gauche , gauche , droite , extrême droite ) , ne veulent / peuvent bien sûr , pas l ’ admettre .

Comment se fait-il de plus , que vous vouliez faire " une révolution " , alors que tant de sujets vous sont tabous ou interdits ?

Et puis , il ne peut y avoir de révolutionnaires sans une révolution .

Et toutes ces femmes revanchardes contre les hommes , veulent-elles une révolution , ou simplement prendre leur revanche sur les mecs ? tous les ismes sont réducteurs et séparateurs . Ce sont des croyances au même titre que les croyances religieuses .

Et vous appelez le " nihilisme " , le refus des mandarins , chefs , gourous , leaders , chefaillons , religions , idéologies , des gens qui sont invités à la radio et à la télévision , et aussi le refus de tout ce qui a déjà échoué .

Nous voulons autre chose , et cette autre chose , il nous faudra l ’ inventer ou périr .

Donc travailler , c ’ est faire le tapin , faire la putain , même si les putains sont les femmes les plus probes qui soient , surtout dans ce monde marchand . Et si nous voulons progresser dans la pensée sans limite , il nous faut apprendre à penser avant tout , contre nous-mêmes . Nous n ’ avons que de la bêtise dans nos têtes ( moi , toi , lui , eux / elles ) . Il suffit de voir , combien vous vous offusquez vite , dès que l ’ on sort de vos schémas de réflexion tout faits .

Ainsi , vous croyez / nous croyons que ce que vous appelez , nous appelons , " la gauche " , ( la gauche de la bourgeoisie ) , pourrait inverser la politique du capitalisme , en cas de victoire , aux prochaines élections présidentielles françaises , mais que cela soit en France ou ailleurs sur la planète , une " victoire " de la gauche de la bourgeoisie , ne changera rien du tout .

" Le vrai et le bien feraient plus aisément leur chemin dans le monde si ceux qui en sont incapables ne s ’ entendaient pour leur barrer la route . Combien d ’ oeuvres utiles ont été déjà ou retardées ou ajournées , quand elles n ’ ont pas été entièrement étouffées par cet obstacle ! "

Arthur Schopenhauer ( 1788 - 1860 )

Car , une fois élue , elle ne fera qu ’ appliquer le programme du capital , et c ’ est tout . Son programme est d ’ ailleurs , un programme politique capitaliste . Personne n ’ en doute . Et comme en plus , cela sera fait par la gauche de la bourgeoisie , vous devrez fermer vos gueules . Mais , je comprends trop bien , que vous ayez ce besoin , que nous ayons ce besoin d ’ illusions diverses . Du pain , des jeux , et des élections . Et du succès garanti , pour toute les tyrannies . Alors ,que vous vous disiez de gauche , de droite , de tout ce que vous voudrez , la tyrannie s ’ en fiche royalement . Extrême gauche , gauche , droite , extrême droite , sont les tentacules de la tyrannie . Encore que les plus couillonnés / couillonnées sont toujours à la gauche de la bourgeoisie , car à la droite de la bourgeoisie , il y a une certaine cohérence dans la crapulerie .De toutes façons , si nous pouvions nous zigouiller les uns / unes les autres , nous le ferions sans hésiter . C ’ est peut-être pour cela aussi qu ’ il est si difficile de se procurer des armes .

Le flux engendre le reflux . Dès que faites quelque chose , vous êtes forcément critiqué . Et nous n ’ aimons pas beaucoup être critiqué . Nous pourrions même facilement casser la gueule à celui qui ose nous critiquer ... n ’ est-ce pas ? ( sauf s ’ il pèse cent kilos et mesure deux mètres ) , ha , ha ... bref ! comme le chantait jadis le groupe punk français " Les béruriers noirs " prostitution organisée etc ... Pontault-Combault , lucille la chienne , Anne-Laure ( soeur de Laurent ) , Francine Rabatel ( mère de Laurent Katrakazos Rabatel ) , le jardin ... souvenirs , souvenirs ... nous utilisons les mots pour transformer le cerveau de l ’ autre , de sorte qu ’ il nous regarde avantageusement .

Mais , il est très difficile de convaincre l ’ autre , car il / elle est convaincu / convaincue qu ’ il l ’ est , qu ’ elle l ’ est , et avec un discours logique derrière ... s ’ il était , si elle était , convaincu / convaincue de ne pas l ’ être , mais le plus souvent , nous sommes convaincus / convaincues , de l ’ être justement ... donc à partir de là , à quoi bon discuter , argumenter , etc ... ?

" La pudeur des femmes n ’ est que leur politique ; tout ce qu ’ elles cachent ou déguisent n ’ est caché ou déguisé que pour en augmenter le prix quand elles le révèlent . "’

Nicolas Restif de la Bretonne ( 1734 - 1806 )

Nous nous persuadons tous et toutes que nous avons raison . Et cette raison , est toujours ce qui nous arrange , ( la façon dont notre cerveau est organisé ) , une raison gratifiante . Et cette raison là , est toujours scotomisée par le discours logique , maître de la logique du discours .

Tout ce que nous faisons , nous le faisons pour nous faire plaisir , ( hormis le travail salarié ) , c ’ est purement égoïste , et il faut être égoïste pour comprendre l ’ autre .

Le travail non consenti est donc une prostitution , un esclavage , tout comme la prostitution location de ses organes sexuels . Pourquoi serait-il plus honteux de louer ses bras ou son cerveau , que son vagin ou son pénis ? l ’ on en revient à la hiérarchisation des organes humains . Le cerveau et le coeur seraient des organes nobles et les autres organes seraient des organes roturiers . Alors que l ’ on peut " vivre " sans cerveau mais pas sans foie . C ’ est là où l ’ on voit , où vont se nicher les jugements de valeur , justement .

L ’ instinct sexuel est castré dès la naissance , il y a des choses que l ’ on ne pourra plus faire . Se sentir les parties génitales , ( y ’ a des produits qui tuent les odeurs / phéromones , c ’ est pas par hasard ) , soulever les jupes des dames , pour les messieurs , baisser le pantalon des messieurs , pour les filles , et autres grivoiseries . L ’ on nous domestique , l ’ on nous socialise , l ’ on nous désexualise , l ’ on nous castre . Mais , monsieur , sinon tout le monde baiserait n ’ importe où , avec qui bon lui semble ! et après ? vous trouvez que la guerre partout , c ’ est mieux ? c ’ est la guerre qui est pornographique , pas un pénis qui rentre dans un anus ou un vagin .

Et pour des propriétés dont la propriété sexuelle , qui contient toutes les autres propriétés , justement , et puis , quand on ne peut pas dominer sexuellement , l ’ on va chercher des débouchés ailleurs ... et puis , plus de misère affective , plus de pornographie , plus de viols , plus de pédophilie , plus de guerre , plus de politique , plus de sport , plus de prison , plus de flics , plus de militaires , plus de matons , et c ’ est valable dans les deux acceptions , de plus , n ’ est-ce pas ? rien n ’ étant sacré , tout devrait pouvoir se dire .

Patrice Faubert ( 2010 ) puète , peuète , pouète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "