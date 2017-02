Super Direct ! Fous de théâtre ! le 01/03 de 14h00 à 15h00 au PointCulture ULB Ixelles

Super Direct :) depuis le PointCulture ULB Ixelles.

Pour ce nouveau Super Direct, les reporters en chaise roulante accueillent Sophie Muselle et Pierre Renaux, metteuse en scène et comédien, fondateurs de la compagnie "L’appétit des Indigestes", ayant chacun une expérience de la psychiatrie. Cette troupe se veut être un pont entre différentes personnes : ceux que l’on dit fous et ceux qui ne se sont jamais posé la question de leur folie, des artistes confirmés ou débutants, des soignants, des soignés, des exclus ou des inclus de tous bords. Ils s’entretiendront sur la passion théâtrale, le processus de création et les activités de la troupe, au gré des questions des reporters.

L’équipe de l’atelier radio "Comme sur des roulettes !" est composée de résidents du Centre Facere d’Anderlecht. Il s’agit de personnes adultes ayant une infirmité motrice cérébrale (I.M.C.) qui font de la radio depuis 1999, d’abord en direct sur les ondes de Radio Si à Bruxelles puis en différé sur 48FM à Liège. En collaboration avec le CTV Médias et les "Roussepétards" (l’émission des journalistes handicapés de Radio Campus, tous les vendredis de 14 à 15h), elles et ils vont réaliser une série d’émissions en direct sur Radio Campus depuis un studio mobile aménagé au PointCulture ULB Ixelles et accessible à toutes et tous. Les sujets abordés seront variées et témoigneront de leurs aventures sonores tous terrains, avec d’éventuels invités et en accordant une attention particulière aux thématiques développées par PointCulture.