Le dimanche 5 mars nous organisons le premier Systema Sunday d’une série.

Ouverte à tous.tes, cette première édition à pour but de faire découvrir cet art martial au plus grand nombre dans un cadre bienveillant et une ambiance conviviale.

N’hésitez pas à venir faire un tour ou au moins à relayer l’info à vos copains.ines.

C’est prix libre et sans inscription ni obligation de participer à la journée complète.

Le Systema n’est pas un sport…

On ne recherche pas la performance, on ne gagne ni ne perd.

Il n’impose pas de règles, pas de tenue, pas de grades.

Il se pratique sans distinction de taille, de poids, de sexe ou de condition physique et en veillant à ce que les exercices se déroulent dans un esprit de coopération et non de compétition.

Il ne propose pas de gestuelle prédéfinie, pas de cadres fixes, pas de techniques à proprement parler.

Ce n’est pas un moule qui "forme" ses pratiquant.e.s, au contraire, il s’agit d’un outil que celle-ceux-ci s’approprie et façonnent en fonction de leurs besoins et selon leurs moyens.

Le systema se pratique seul.e ou à plusieurs, au sol ou debout, à mains nues ou avec des outils (couteaux, chaines, bâtons).

L’entraînement consiste en une succession d’exercices plus ou moins martiaux, visant à travailler les 4 principes fondamentaux du systema : la respiration, la relaxation, la mobilité et la structure du corps et de l’esprit.

En effet, c’est avant tout un travail sur soi ou l’on va se confronter à ses émotions (stress, peur, appréhension…) et tenter de les gérer au moyen des 4 principes.

Nous sommes un groupe autogéré désireux de partager cette pratique à Bruxelles, en mixité et en veillant au confort de chaque pratiquant.e quelque soit son parcours, son expérience.

Vous êtes tous.tes bienvenu.es à cette journée de découverte !

Le dimanche 5 mars de 10 à 12h et de 13h à 17h.

Prix libre.

tenue confortable

chaussures plates

Biestebroek

Rue Veeweyde, 102

Anderlecht

Métro Veeweyde