Le 19 mars, une Marche pour la Justice et la Dignité

Appel à une manifestation nationale contre les crimes policiers et le racisme institutionnel le 19 mars 2017 à l’appel des familles de victimes de crimes policiers.

La Manifestation partira de Nation à 14h en direction de République en passant par Bastille

Un par mois. C’est, en moyenne, le nombre de pères, de frères, de fils que nous perdons à cause de la brutalité des forces de l’ordre. Une brutalité qui prend plusieurs formes : des techniques de pliage qui conduisent à l’asphyxie des victimes aux coups de poings, de balles ou de Taser qui, dans les pires des cas, s’avèrent mortels.

Régulièrement depuis plus de 40 ans, les nôtres sont ainsi tués par l’État Français, aux mains de ceux que l’on appelle ironiquement les "gardiens de la paix". Régulièrement depuis plus de 40 ans, c’est l’impunité la plus abjecte et les campagnes de criminalisation qui répondent aux mobilisations de celles et ceux qui réclament vérité et justice pour leurs morts. L’acharnement policier, judiciaire et politique contre la famille Traoré, à qui nous exprimons toute notre solidarité, en est la preuve. À chaque fois, c’est la même histoire.

La répression qui nous vise, nous familles de victimes, s’est accentuée sous le régime de l’état d’urgence. Tous les abus sont devenus possibles, avec leurs lots de conséquences tragiques. Ce n’est plus la police qui s’adapte à la loi, c’est la loi qui s’adapte à la police… Et nous sommes loin d’être les seuls à avoir été visés par le renforcement des dispositifs sécuritaires et des violences d’État. En 2015, le gouvernement a déclaré une véritable guerre intérieure : il a traqué les migrants et ceux qui les défendent, poursuivi la traditionnelle répression des « Noirs », des « Arabes », des « Rroms » et plus généralement des quartiers populaires, ciblé les « Musulmans » notamment via des perquisitions, des assignations à résidence et des fermetures de mosquées totalement arbitraires… À cela s’ajoute la guerre sociale qu’ont menée Valls et consors, notamment dans le cadre de la mobilisation contre la loi travail. Face aux résistances des quartiers populaires et du mouvement social, on a vu les violences se déchaîner en touchant des catégories jusqu’ici protégées.

Les attentats terribles que nous avons connus en 2015 et en 2016 sont venus renforcer l’arsenal sécuritaire alors qu’ils sont la conséquence directe de la politique guerrière que la France et ses alliés mènent à l’étranger. L’État Français, qui pèse toujours de tout son poids sur les peuples qu’il domine comme en Afrique, prolonge cette politique au Proche-Orient tout comme il entérine l’occupation de la Palestine. Sa "lutte contre le terrorisme" ressemble surtout à une agression permanente contre des peuples innocents. C’est, entre autres, ce qui nourrit la crise humanitaire des réfugiés, traités cyniquement comme une menace potentiellement "terroriste". C’est le serpent qui se mord la queue : le climat de guerre intérieure permet de justifier le contrôle toujours plus brutal de la population et délivre un permis de violence aux forces de l’ordre qui répriment toutes les gueules qui ne lui reviennent pas et tous ceux qui, des familles de victimes aux manifestants contre la loi travail en passant par les militants des quartiers populaires à la ZAD, osent s’organiser contre l’État, réclamer justice et affirmer leur Dignité.

Nous sommes tous concernés !

La campagne présidentielle ne va rien arranger. Au contraire. Presque chaque nouvelle déclaration est une insulte faite à nos combats, à nos préoccupations et à nos urgences.

Parce que nous ne nous soumettrons pas à l’arbitraire du pouvoir,

Parce que les mots "justice" et "dignité" ont encore un sens pour nous,

Parce que nous pensons qu’il est primordial de nous organiser, ensemble, pour lutter contre la guerre faite aux pauvres, aux migrants, aux descendants de colonisés,

Nous appelons tout-e-s celles et ceux qui se sentent concernés par ces sujets à nous rejoindre dans toutes les initiatives à venir (voir calendrier au bas de la page) et à participer très largement à la Marche pour la Justice et la Dignité qui aura lieu le dimanche 19 mars 2017 à Paris. Contre la hogra, contre l’humiliation, contre le racisme et les violences policières, contre les guerres lâches faites en notre nom à des peuples qui ne nous ont rien fait.

Retrouvons espoir, force et unité pour faire bloc ensemble au nom de la Justice et de la Dignité.

Premières familles signataires :

Famille de Lahoucine Ait Omghar - Famille d’Amine Bentounsi - Famille de Hocine Bouras - Famille d’Abdoulaye Camara - Famille de Lamine Dieng - Famille de Wissam El Yamni - Famille d’Amadou Koumé - Famille de Mourad Touat - Famille d’Ali Ziri

Avec le soutien de :

Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng - Comité Vérité et Justice pour Mamadou Marega - Comité Vérité et Justice pour Abou Bakari Tandia

Signatures collectives

Action-antifasciste Paris-Banlieue (AFA) - Alternative Libertaire (AL) - Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (ACORT) - Association Black is really beautiful - Association contre le racisme (ACOR, Suisse) - Association citoyenneté active (Chauny) - Association Égalité Toulouse Mirail - Association pour l’Intégration et l’Invention Républicaines (AIIR) - Association Femmes plurielles - Association KÂLÎ - Association de lutte contre l’islamophobie et les racismes (ALCIR 20eme) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Assemblée des Blessés, des Familles et des Collectifs contre les violences policières - ASTI Annonay - Brigade Anti Négrophobie (BAN) - Bruxelles Panthères - Candidatura d’Unitat Popular (CUP - Països Catalans) - Cedetim/Ipam - Centre d’études postcoloniales de Lyon - CGT-Culture Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration - CISPM (Coalition Internationale des Sans-Papiers et Migrants) - Collectif décolonial lyonnais - Collectif enseignant pour l’abrogation de la loi de 2004 (CEAL) - Collectif James Baldwin - Collectif Parisien pour la Protection des Jeunes et Mineurs Isolés Étrangers (CPMJIE) - Collectif Ni Guerres ni état de guerre - Collectif 20ème solidaire avec les migrants - Comité contre les violences policières à Pantin - Comité ZAD de Rennes - Convergence Citoyenne Ivryenne (CCI) - Coopérative écologie sociale - CRI Rouge - CSP75 (Coordination 75 des Sans-Papiers) - D’ailleurs nous sommes d’ici" 67 (DNSI) - Désarmons-les ! - DIEL (Droits Ici Et Là-bas) - Emancipation Tendance intersyndicale - Fédération SUD-PTT - Fondation Frantz Fanon - Front antiraciste alsacien - FUIQP - FUIQP Saint Denis - FUIQP Saint Etienne) - Historical materialism (Toronto) - Groupe anarchiste Alhambra - Identité plurielle - IJAN (Argentina) - IJAN International - Islamic Human Right Commission (IHRC) - Les habitants des la ZAD de Notre Dame des Landes - LKP - London Campaign Against Police and State (Grande-Bretagne) - Marche des Femmes pour la Dignité (MAFED) - Mwasi - Organisation Communiste Libertaire (Paris) - New socialists (Toronto) - Ontario Coalition Against Poverty - MDDM (Mouvement pour la Dignité et les Droits des Maliens) - Nouveaux Cahiers du Socialisme (Montréal) - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Organisation de femmes Egalité - Osons causer - Paris Against Trump - Paris Debout - Parti communiste des ouvriers de France (PCOF) - Plateforme de la voix des prisonniers - Parti des Indigènes de la République (PIR) - Pas sans nous (Bouches du Rhônes) - Pride de nuit - Réseau pour une gauche décoloniale - Revue Contretemps-Web - Le Seum collectif - Socialist Project (Toronto) - SolidaritéS (Suisse ) - Sortir du colonialisme - Sud CT Mairie de Saint Denis - Union Antiraciste et Populaire de Toulouse - (UAPU31) - Union des Démocrates Musulmans de France (UDMF) - Union Juive Française pour la Paix (UJFP) - Urgence Notre Police Assassine (UNPA)

Signatures individuelles :

Hamé, du groupe La Rumeur (artiste) - Kery James (artiste) - Youssoupha (artiste) - Opal Tometi (co-fondatrice de Black Lives Matter et Executive Director of Black Alliance for Just Immigration-BAJI) - Eli Domota (LKP) - Medine (artiste) -

Et par ordre alphabétique :

Samy Amara (humoriste) - Sihame Assbague (militante antiraciste) - Djamel Attalah (marcheur de 83) - Ludivine Bantigny (historienne) - Elsa Bardeaux (maire adjointe de Villeneuve Saint Georges à la jeunesse et de la vie des quartiers) - Benaili Mounia (Conseillère Municipale PG Juvisy sur Orge) - Ben Amar Youssef (adjoint au maire Allones 72) - Mohamed Benkhelouf (maire adjoint à Aubervilliers) - Mohamed Ben Yakhlef, Insaf Chebaane, Omar Cheriguene (conseillers municipaux de Vileneuve Saint Georgges) - Judith Bernard (metteur en scène) - Olivier Besancenot (NPA) - Félix Boggio Éwanjé-Épée (revue Période) - Ahmed Boubeker (sociologue) - Rachid Bouchareb (réalisateur) - Alima Boumediene Thiery (avocate) - Houria Bouteldja (PIR) - Pierre Cours-Salies (Sociologue, professeur émérite Paris 8, Membre d’Ensemble !) - Gerty Dambury (écrivaine) - Christine Delphy (Féministe) - Rokhaya Diallo (auteure et réalisatrice) - Eva Doumbia (artiste) - Mireille Fanon Mendès-France (Fondation Frantz Fanon et experte ONU) - Patrick Farbiaz (Sortir du colonialisme) - François Gèze (Editeur) - Alain Gresh (journaliste) - Nacira Guénif-Souilamas (sociologue) - Hadj Chikh Haouaria (conseillère départementale 13) - Olivier Le Cour Grandmaison (universitaire) - Franco Lollia (BAN) - Frédéric Lordon (économiste) - Stella Magliani-Belkacem (La fabrique éditions) -Philippe Marlière (universitaire) - Madjid Messaouden (élu St Denis 93) - René Monzat (militant antiraciste) - Océane Rosemarie (comédienne) - Philippe Poutou (Porte-parole du NPA) - Saadane Sadgui (Co-fondateur des JALB et du MIB) - Catherine Samary (Militante altermondialiste) - Maximilien Sanchez (conseiller municipal délégué à la jeunesse de Gentilly) - Anzoumane Sissoko (porte-parole de la CISPM) - Omar Slaouti (membre du collectif Ali Ziri), Odile Tobner (auteure de "Du racisme français) - Enzo Traverso (universitaire) - Françoise Vergès (politologue) - Marie-Christine Vergiat (Députée européenne, Front de Gauche) - Catherine Wihtol de Wenden (universitaire) - Youkoff (Artiste) -

Signatures internationales :

Jabir Puar (Associate Professor, Women’s and Gender Studies, Rutgers University, USA), Jin Haritaworn (professor, University of Toronto), Rabab Abdulhadi (Director, Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas (AMED) Initiative, Race and Resistance Studies, San Francisco State University, USA) , Inderpal Grewal (professor, Yale University, USA), France Winddance Twine (professor, Sociology, University of California, Santa Barbara, USA), Minoo Moallem (professor, Department of Gender and Women’s Studies, University of California, Berkeley, USA), Sirma Bilge (Associate Professor, Sociology Department, Université de Montréal), Lisa Duggan (Professor of Social & Cultural Analysis, NYU, USA), Nelson Maldonado-Torres (Associate Professor, Latino and Caribbean Studies, and Comparative Literature, Rutgers University, New Brunswick, NJ USA), Paola Bacchetta (professor, Berkeley), Hatem Bazian (director, Islamophobia Documentation Center, and lecturer, University of California, Berkeley, USA), Huma Dar (Co-founder, Muslim Identities and Cultures, and lecturer, Race & Resistance Studies, Department of Ethnic Studies, San Fransisco State University, USA), Malkia Cyril (Black Lives Matter, Bay Area, California, USA) Dina M Siddiqi, (professor, Anthropology, BRAC University, Bangladesh), Cheba Chhachhi, Artist, New Delhi, India, Kavita Krishnan, women’s rights activist, Delhi, India, Carla Trujillo, novelist, also Assistant Dean, UC Berkeley, USA, Donna Murch, Associate Professor, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA, Ramon Grosfoguel, professor, UC Berkeley - Stefan Kipfer (York University, Canada) - Greg Albo, Professeur, York University, Toronto - Minoo Moallem, Professor, Department of Gender and Women’s Studies, UC Berkeley- Pratibha Parmar, Filmmaker & Associate Professor, Film. California College of Arts - Chela Sandoval, Professor of Chicano and Chicano studies, university of California, Santa Barbara - Inderpal Grewal, Professor, Yale University - Ruthie Wilson Gilmore, Professor and Director, Center for Place, Culture, and Politics, CUNY

Ils nous soutiennent :

« Nous appelons à manifester le 19 mars pour la Justice et la Dignité parce que :

La revendication légitime de Vérité et de Justice portée par ces familles victimes de violences policières doit être soutenue.

La banalisation des discours, des actes racistes et leur caractère structurel sont inacceptables.

Les droits démocratiques doivent être défendus face à l’Etat d’urgence et des mesures liberticides qui touchent particulièrement celles et ceux qui subissent le racisme.

L’accueil des migrant-e-s dans des conditions dignes et la régularisation de tous les sans papiers doivent être opposés à l’Europe forteresse. »

ATTAC - DAL - Ensemble ! - SNPES PJJ de la FSU - UNEF - Union Syndicale Solidaires -

Si vous êtes une organisation et que vous souhaitez signer cet appel, merci d’envoyer un mail à marche19mars@gmail.com

Vous pouvez aussi signer l’appel à titre individuel : https://www.change.org/p/france-fin-de-l-impunit%C3%A9-et-des-violences-d-%C3%A9tat?recruiter=655421927&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink

Calendrier (dates confirmées à ce jour) :

6 & 7 janvier 2017, à Clermont-Ferrand : Soirée-débat puis rassemblement pour Wissam El Yamni

4 mars 2017, Paris 10e : marche pour Amadou Koumé, mort dans un commissariat en 2015

6 au 10 mars 2017, Cour d’appel de Paris : procès en appel du policier qui a tué Amine Bentounsi d’une balle dans le dos en 2012.

19 mars 2017, Paris : Marche pour la Justice et la Dignité

17 juin 2017, Paris 20e : marche pour Lamine Dieng, mort dans un fourgon de police en 2007