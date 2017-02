Pantin (93) Utilitaire Orange calciné

En début de semaine rue Chevreuil à Pantin, on a mis le feu à un utilitaire de l’entreprise Orange, un de ceux qui servent pour installer la fibre optique (avec les vitres arrières opaques car derrière il n’y a pas de siège mais du matériel électrique).



La fibre optique est une technologie qui conquiert tous les espaces, elle fait partie du système nerveux du Capital et de L’État qui permet un accroissement exponentiel du contrôle, et elle sert la colonisation de nos imaginaires et l’aliénation.

(par ailleurs, Orange est aussi une de ces entreprises qui exploitent le travail des détenu.e.s)

Un œil attentif croisera ces installateurs un peut partout. Ils tissent leur toile, rentrons leur dans les plumes