Une émission de critique libertaire, radicale, émancipatrice, non-partielle, non-partiale, anti-raciste, non-identitaire, structurale (ou « matérialiste ») du racisme comme système (articulée à une critique du patriarcat, des classes, du capitalisme et de l’État), et notamment du racisme comme système aujourd’hui en France, en 1ère partie [50 minutes], et avec en 2ème partie une critique libertaire (donc notamment anti-raciste) du Parti des Indigènes de la République et particulièrement de Les Blancs, les Juifs, et nous d’Houria Bouteldja comme critique identitaire, superficielle, avant-gardiste, partielle, partiale et donc non-émancipatrice de la domination raciste (articulée à un soutien au patriarcat « indigène », du Hamas, de l’Iran et de Tariq Ramadan, à une négation de la domination de classes au sein des pays décolonisé et de certaines formes de domination raciste, à une minimisation de la lutte des classes, à un antisémitisme structurel, à une homophobie tendancielle et à un anticapitalisme tronqué) [50 minutes].

PS : Chaque intervenant, l’animateur compris, exprime sa propre position vis-à-vis de ces deux sujets. La présentation de l’émission sur cette page est du seul fait de l’animateur.

Nouvelle émission de « Sortir du capitalisme » consacrée à une critique libertaire de la domination raciste et du PIR.

Nous précisons d’emblée qu’il ne s’agit surtout pas d’une critique du PIR au nom d’un républicanisme bien-pensant (et son déni du racisme structurel), comme Guénolé, ni même d’une critique du PIR au nom de la seule lutte des classes.

Nous considérons qu’il y a effectivement une domination raciste spécifique et qu’il faut combattre celle-ci spécifiquement (qu’il s’agisse du racisme anti-musulmans, du racisme anti-Noirs, du racisme anti-arabes ou de l’antisémitisme) – mais en articulation avec d’autres luttes anti-patriarcales, anti-capitalistes, etc., contrairement au PIR.



En revanche, à mon sens en tout cas, la critique de la domination raciste du PIR est d’une part partielle, partiale, non-radicale, d’un mot tronquée, comme on essayera de le montrer.

Et, d’autre part, sa stratégie n’est pas émancipatrice en tant qu’elle est identitaire, donc (tout d’abord) affirmative d’un pôle de la domination raciste (une sorte d’inversion dialectique de l’identitarisme des racistes), alors qu’il faut supprimer les deux pôles de cette domination pour y mettre fin (comme il faut supprimer prolétariat et capital pour sortir de la domination de classes), (ensuite) que cette affirmation identitaire reconduit l’ensemble des dominations internes au groupe des dits « indigènes » (domination patriarcale, domination de classe, etc.), en outre que cette identitarisme empêche toute jonction entre fractions anti-racistes « indigènes » et fractions anti-racistes « non-indigènes », et enfin que cet identitarisme conduit à une absence de critique de toute forme de domination sociale.