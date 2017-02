[Projection] La sociale

Le Cinéma d’Attac présente en avant-première

LA SOCIALE

Un documentaire de Gilles Perret sur la plus formidable avancée progressiste désormais attaquée de toutes parts : la sécu

La dernière fois qu’un documentaire politique a eu autant de succès, c’était "Merci Patron !".

Le pari n’était pourtant pas gagné d’avance : « Quand on parlait autour de nous d’un projet de film sur la Sécu, on nous regardait avec de grands yeux, parfois même avec compassion », admet le réalisateur.

Et pourtant, La Sociale est en train de connaître un succès aussi mérité qu’inattendu. Un phénomène viral en passe de devenir un véritable blockbuster politique. En cela, La Sociale est un coup de maître, puisqu’il parvient à redonner sa dimension politique à la Sécurité sociale sans tomber ni dans le dogmatisme, ni dans la déploration. Construit sur une juxtaposition d’images d’archive exceptionnelles et d’interviews ébouriffantes, il met en lumière une page oubliée ou volontairement réécrite de l’histoire du mouvement ouvrier. Et cependant, quelle belle histoire !

« Quand ils ont créé la Sécu en 1945, la seule question qu’ils ne se sont pas posée c’est combien ça allait coûter. On estimait que c’était trop important d’avoir accès à la santé et des retraites décentes ». Soixante ans plus tard, quand on parle de la Sécu, c’est pour évoquer son déficit, ses lourdeurs bureaucratiques, la nécessité de la démanteler. Un massacre pour faire place nette aux assurances privées... « à l’américaine ».

La Sociale

France / 2016 / 85 minutes

L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

Attac-Bruxelles [1]

bxl1[chez]attac.be

http://bxl.attac.be

tél : 0494 808 854