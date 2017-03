Dernières permanences BibLibre avant fermeture

Salut à tou.te.s,

Après cinq années de lectures, de discussions, d’activités, plus ou moins intenses, plus ou moins régulières, la BibLibre ferme ses portes.

Nous organisons trois moments pour vous permettre de ramener les

bouquins que vous avez empruntés. N’ayez crainte, leur vie n’est pas finie, on ne les enverra pas croupir des années dans un garage moisi !

Et ben oui, si ce projet-là se termine, on a plein d’envies et d’idées pour continuer de faire vivre et circuler nos bouquins, se creuser la tête à plein et échanger nos points de vue !

En attendant, nous serons à la BibLibre :

le 28 Février,

le 7 Mars et

le 28 Mars,

entre 17h et 21h,

pour vous permettre de ramener les bouquins qui trainent encore chez vous. N’hésitez pas à nous contacter si les dates ne vous conviennent pas,

À bientôt pour de nouvelles aventures,

Les BibLibriothécaires, BibLibertaires et autres copains des bouquins.

labiblibre-at-riseup.net

131 avenue Buyl – Bruxelles

(trams 25-94 et bus 71 arrêt ULB)