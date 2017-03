Du mouvement de Soweto en 1976 à l’arrivée au pouvoir de l’ANC en 1993

Dans le précédent article sur le mouvement ouvrier en Afrique du Sud (publié dans la Revue internationale n° 155), nous avons mis en évidence l’efficacité contre la lutte de clase du système d’apartheid combiné à l’action des syndicats et des partis et ce jusqu’à la fin des années 1960 où, face à un développement inédit de la lutte de classe, la bourgeoisie dut "moderniser" son dispositif politique et remiser ce système. Autrement dit, elle dut faire face au prolétariat sud-africain qui, à travers des luttes massives s’inscrivait dans les vagues de lutte qui marquèrent au niveau mondial la fin des années 1960 et le début des années 1970.

Lire la suite : http://fr.internationalism.org/revue-internationale/201702/9521/du-mouvement-soweto-1976-a-l-arrivee-au-pouvoir-l-anc-1993

Courant Communiste International - http://fr.internationalism.org