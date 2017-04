Touche pas à mon toit !

L’Initiative de Solidarité avec la Grèce qui résiste, le Mouvement Ouvrier Chrétien et le CADTM vous invitent à une projection-débat sur la question des évictions abusives et massives en Espagne et en Grèce et le mouvement de résistance citoyenne qui s’y est développé. En Grèce, on s’inspire des expériences espagnoles afin de construire des plateformes de lutte à travers le pays. En même temps, dans le cadre de la crise du logement en Belgique, la lutte contre les loyers abusifs s’intensifie.

La soirée commencera avec la présentation du documentaire intitulé "SÍ SE PUEDE. Seven days at PAH Barcelona" produit en 2014 par Pau Faus sur le sujet des activités de l’organisation "Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca" contre les évictions des gens vulnérables, créée en Catalogne pour se répandre par la suite dans le reste de l’Espagne. La projection sera suivie par un débat sur les mouvements citoyens surtout en Espagne et en Grèce avec des interventions par :

Irene Escorihuela, directrice de l’ "Observatori DESC" à Barcelone, et

Christos Avramidis, journaliste et politologue à Thessalonique.

Christine Steinbach, présidente des Equipes Populaires (MOC) fera le point sur la lutte contre les loyers abusifs en Belgique.

Le débat aura lieu en français et en anglais avec interprétation simultanée.