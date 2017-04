La lutte à Hambach contre les mines a ciel ouvert de lignite

Jeudi 6 avril – 19h30 – Discussion

Dans la région du Rhin en Allemagne, l’entreprise énergétique RWE exploite trois grandes mines à ciel ouvert pour extraire du lignite (houille brune), alimentant cinq centrales électriques. A part d’impliquer de nombreuses nuisances comme la destruction des forêts et des campagnes, les déplacements de villages, la pollution et les émissions cancérogènes, l’énergie sur base de lignite relève d’un intérêt stratégique pour le capitalisme et l’État allemand. Depuis plusieurs années, des résistances variées s’opposent à cette activité minière et sa continuelle expansion (33km² actuellement, 85 km² dans l’avenir). Les derniers mois, on a pu observer une forte recrudescence d’actions de sabotage et d’agir autonome contre les infrastructures minières, les intérêts de RWE, les dévastateurs de l’environnement.

Des compagnons actifs au sein de cette lutte viendront parler du développement de ce conflit et des perspectives qui s’y dessinent. Ce sera sans doute aussi l’occasion de s’interroger sur la pertinence de luttes spécifiques ou encore sur l’importance de l’énergie (sous toutes ses formes : nucléaire, fossile, gaz, solaire, éolienne,…) pour le maintien de la domination.

De strijd in Hambach tegen de openlucht-bruinkoolmijnen

Donderdag 6 april om 19u30

In de Rijnregio van Duitsland baat het energieconcern RWE drie grote openluchtmijnen uit waar ligniet (bruinkool) gewonnen wordt en houdt er vijf electriciteitscentrales mee draaiende. Naast talloze schadelijkheden zoals de vernietiging van bossen en platteland, verplaatsingen van dorpen, verontreiniging en kankerverwekkende uitstoot is energie-opwekking op basis van bruinkool ook van strategisch belang voor het kapitalisme en de Duitse staat. Sinds verscheidene jaren is er veelzijdig verzet tegen deze mijnactiviteit en de voortdurende uitbreiding ervan (vandaag 33 km², in de toekomst 85 km²). De laatste maanden konden we een sterke toename zien van sabotages en autonoom handelen tegen de mijninfrastructuren, de belangen van RWE en de talloze natuurverwoesters.

Kameraden actief in die strijd komen spreken over het verloop van het conflict en de perspectieven die er zich aftekenen. Het zal zonder twijfel ook een gelegenheid zijn om samen na te denken over de pertinentie van specifieke strijden of over het belang van energie (in al haar vormen : nucleair, fossiel, gas, zon, wind,…) in het voortbestaan van de overheersing.