Savez-vous planter, Chouke ?

Pourquoi il est indispensable de sauver les espaces naturels de Bruxelles

Lundi 17 avril 2017

Au potager Boondael-Ernotte Rue Akarova, 12-1050 Ixelles de 13h à 21h

Rassemblement des jardiniers et potagistes de Bruxelles (et d’ailleurs) à l’occasion de la journée internationale des luttes paysannes et du premier anniversaire du Tuiniersforum des jardiniers. En partenariat avec le Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (programme sur http://www.luttespaysannes.be/) et en solidarité avec les paysans qui nous nourrissent. Actions en Wallonie : 15/16/17 avril.

Rencontre & rassemblement d’anniversaire : un an de forum jardinier et potagiste à Bruxelles !

13h30 Présentation du Tuiniersforum des jardiniers

14h00 Conférence-débat de Mohamed Taleb :

Préserver les sols de la Terre vivante, un acte de rébellion contre l’ordre du monde

Aspects sociaux, écologiques et spirituels, entre Nord et Sud, Orient et Occident

16h00 Interview du dernier Chou de Bruxelles !

16h30 Balade dans le jardin / Plantation de choux de Bruxelles / Appel à action

À partir de 18h00 : Repas convivial de qualité préparé par les Gastrosophes + Soirée festive

Prix libre

Accès : Bus : 41 - Tram : 25-94 Boondael gare





Nous voulons Bruxelles vivante !

La nature en ville est une véritable richesse, dont nous ne pouvons pas nous passer. Elle est source de santé et de joie, favorise les contacts humains, contribue à notre bien-être et, cerise sur le gâteau, nous offre une nourriture locale et durable. Partout dans la Région, des espaces naturels sont menacés de bétonisation.

Depuis des décennies, la surface des espaces verts diminue progressivement et systéma­tiquement à Bruxelles. La nature en ville, c’est pourtant vital ! Aujourd’hui plus de 50 hectares d’espaces naturels, verts et de potagers sont menacés de destruction à court terme à Bruxelles. À l’exception du domaine royal, tous les espaces verts de la capitale sont sous pression.

C’est pour défendre les jardins auxquels ils sont attachés que des bruxellois-e-s de tous âges et horizons ont créé le Tuiniersforum des jardiniers le 17 avril 2016 à Haren. Le 17 avril est la Journée internationale des luttes paysannes et le forum est placé sous le signe de la nature qui se défend et de la solidarité avec les paysans qui nous nourrissent.

À l’occasion de son premier anniversaire, le Tuiniersforum des jardiniers vous invite à venir rencontrer des jardinier-e-s et potagistes des quatre coins de Bruxelles, à rejoindre la dynamique, à planter des choux et à passer à l’action !

Cette année la rencontre aura lieu aux potagers historiques de Boondael-Ernotte, dont une partie a déjà été détruite. L’ensemble du site est menacé par un projet immobilier et défendu par les riverains et les jardiniers.

www.tuiniersforumdesjardiniers.be

info@tuiniersforumdesjardiniers.be

Contacts - Tél. : 0493/684 493