STEENROCK faites de la musique, pas des centres fermés !

Rendez-vous le samedi 6 mai 2017 à 13h30 devant les grilles du centre fermé 127bis de Steenokkerzeel pour manifester en musique !



Pour la suppression des centres fermés, l’arrêt des expulsions, la révision des politiques d’asile et de migration en vue de les acheminer vers la liberté de circulation pour toutes et tous, seule position cohérente et respectueuse des droits humains.

Wij eisen de afschaffing van de gesloten centra, de stopzetting van de uitwijzingen, een herziening van het asiel- en migratiebeleid met oog op vrij verkeer voor iedereen, wat het enige standpunt is dat coherent is en de mensenrechten respecteert.

On lâche rien !

La CRER, Bruxelles Laïque, le SCI, Collectief Cursief, le PAC, Picardie Laïque et les nombreuses organisations de soutien.

steenrock.wordpress.com